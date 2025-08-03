В Псковской области вблизи поселка Неелово был ликвидирован беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. Он обратился к жителям с просьбой воздержаться от приближения к месту падения дрона.
Для обеспечения безопасности полетов граждан в аэропорту Пскова были введены временные ограничения. Кроме того, на фоне атак украинских беспилотников приостанавливали работу и аэропорты в ряде других городов России. Где вводились ограничения и какая сейчас обстановка в аэропортах — в материале URA.RU.
Аэропорт Сочи
В аэропорту Сочи ночью 3 августа было временно прекращено обслуживание рейсов. Ограничения вводились на фоне атак украинских беспилотников для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Все службы предприятия находились в полной готовности к возобновлению работы сразу после отмены введенных мер. Ограничения в аэропорту были сняты еще в пять утра по московскому времени, однако задержки рейсов наблюдаются до сих пор.
Сейчас в аэропорту Сочи задержаны 26 вылетов, сообщили РИА Новости представители воздушной гавани. В пресс-службе аэропорта уточнили, что количество задержанных рейсов может возрасти, поскольку из шести воздушных судов, экипажи которых по соображениям безопасности приняли решение направиться на запасные аэродромы, пять уже вернулись в сочинский аэропорт.
Пулково
Кроме того, в аэропорту Пулково, расположенном в Санкт-Петербурге, так же были установлены временные ограничения на осуществление полетов. Эти меры были обусловлены необходимостью обеспечения безопасности воздушного движения.
Ограничения, наложенные на полеты в отдельных районах Ленинградской области, повлияли на доступность ряда воздушных маршрутов, которые используются для авиасообщения с Калининградом. В связи с этим были возможны изменения в расписании рейсов, включая рейсы в аэропорту Храброво (Калининград). Сейчас Пулково уже работает, но задержки и отмены рейсов все равно наблюдаются.
Еще в период действующих ограничений на прилет были отменены пять рейсов, при этом на вылет задержано 35 рейсов и еще пять отменены, шесть рейсов были вынуждены совершить посадку в запасном аэропорту Москвы. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о выявленной угрозе со стороны беспилотников в воздушном пространстве западных, южных и восточных районов региона. Сейчас в терминале образовались большие очереди, зафиксированы значительные задержки. Согласно онлайн-табло Пулково, задержано свыше 40 авиарейсов, отменено семь. При этом, по данным РИА Новостей, в аэропорту задержано более 30 рейсов.
Аэропорт Пскова
В Псковском аэропорту тоже были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Эти меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, утром 3 августа украинские вооруженные силы совершили атаку на регион с использованием беспилотников. Противодействие атакам осуществлялось над центральными и северными районами области, а также над самим Псковом. Сейчас аэропорт Пскова продолжает работу в штатном режиме. О задержках и отменах рейсов не сообщалось.
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