Bloomberg: Индия не приказывала НПЗ прекратить покупку нефти у России

Индийские власти не выдавали распоряжений государственным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) о приостановке закупок российской нефти. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Индия не давала своим нефтеперерабатывающим заводам указаний прекратить закупку российской нефти. Поскольку чиновники пытаются удовлетворить свои потребности в энергии и поддерживать связи с Москвой, не вызывая при этом еще большего гнева президента США Дональда Трампа», — говорится в материале агентства.
По информации источников Bloomberg, как государственные, так и частные нефтеперерабатывающие заводы обладают правом самостоятельно выбирать поставщиков нефти, а решения о закупках принимаются ими на коммерческой основе. Вместе с тем, согласно сведениям собеседников агентства, на прошлой неделе перед НПЗ была поставлена задача подготовить планы по приобретению нефти, поступающей не из России.
«Правительство попросило государственных переработчиков подготовить обзор того, где и в каких объемах можно закупать альтернативные нефтяные баррели в случае прекращения поставок из России. Это указание равнозначно планированию сценариев на случай недоступности российской нефти», — сообщает Bloomberg.
Ранее стало известно, что Индия планирует поддерживать текущий уровень импорта российской нефти, несмотря на предостережения американского лидера Дональда Трампа. По информации The New York Times, в энергетической стратегии страны не произошло изменений, и власти не выдавали нефтяным компаниям указаний по сокращению закупок сырья из России. Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джаисвал сообщил, что позиция Нью-Дели в отношении приобретения российской нефти остается без изменений.
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