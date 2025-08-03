В Татарстане лифт с детьми пролетел девять этажей и едва не рухнул, спасло семью чудо. Видео

Mash: в Набережных Челнах лифт с отцом и детьми резко пролетел девять этажей
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Лифт в Набережных Челнах едва не рухнул, когда там находился мужчина с детьми
Лифт в Набережных Челнах едва не рухнул, когда там находился мужчина с детьми Фото:

В одном из домов 35-го комплекса города Набережные Челны лифт с двумя маленькими детьми и их отцом внезапно пролетел девять этажей. Об этом сообщает Mash. Семья в этот момент оказалась заблокирована в кабине без света и связи с диспетчером. Они смогли выбраться, только когда лифт сам чудесным образом решил остановиться на втором этаже. 

«Лифт с детьми пролетел девять этажей в 35 комплексе Набережных Челнов. Папа с дочками-погодками (шести и пяти лет) ждали чуда 20 минут в духоте и темноте. Перепуганные дети плакали, связаться с диспетчером было невозможно», — передают авторы канала, прикладывая кадры с происшествия. На видео видно, как лифт начал резко падать, а затем свет в кабине погас. По итогу семья смогла выбраться из ловушки только в тот момент, когда лифт самостоятельно поднялся на второй этаж, после чего отец с детьми смогли выбраться из кабины.

Местные жители рассказали журналистам, что подобные сбои происходят регулярно. По их словам, проблемы с лифтом наблюдаются давно, поэтому многие жильцы предпочитают подниматься и спускаться по лестнице пешком.

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В одном из домов 35-го комплекса города Набережные Челны лифт с двумя маленькими детьми и их отцом внезапно пролетел девять этажей. Об этом сообщает Mash. Семья в этот момент оказалась заблокирована в кабине без света и связи с диспетчером. Они смогли выбраться, только когда лифт сам чудесным образом решил остановиться на втором этаже.  «Лифт с детьми пролетел девять этажей в 35 комплексе Набережных Челнов. Папа с дочками-погодками (шести и пяти лет) ждали чуда 20 минут в духоте и темноте. Перепуганные дети плакали, связаться с диспетчером было невозможно», — передают авторы канала, прикладывая кадры с происшествия. На видео видно, как лифт начал резко падать, а затем свет в кабине погас. По итогу семья смогла выбраться из ловушки только в тот момент, когда лифт самостоятельно поднялся на второй этаж, после чего отец с детьми смогли выбраться из кабины. Местные жители рассказали журналистам, что подобные сбои происходят регулярно. По их словам, проблемы с лифтом наблюдаются давно, поэтому многие жильцы предпочитают подниматься и спускаться по лестнице пешком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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