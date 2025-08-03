В одном из домов 35-го комплекса города Набережные Челны лифт с двумя маленькими детьми и их отцом внезапно пролетел девять этажей. Об этом сообщает Mash. Семья в этот момент оказалась заблокирована в кабине без света и связи с диспетчером. Они смогли выбраться, только когда лифт сам чудесным образом решил остановиться на втором этаже.
«Лифт с детьми пролетел девять этажей в 35 комплексе Набережных Челнов. Папа с дочками-погодками (шести и пяти лет) ждали чуда 20 минут в духоте и темноте. Перепуганные дети плакали, связаться с диспетчером было невозможно», — передают авторы канала, прикладывая кадры с происшествия. На видео видно, как лифт начал резко падать, а затем свет в кабине погас. По итогу семья смогла выбраться из ловушки только в тот момент, когда лифт самостоятельно поднялся на второй этаж, после чего отец с детьми смогли выбраться из кабины.
Местные жители рассказали журналистам, что подобные сбои происходят регулярно. По их словам, проблемы с лифтом наблюдаются давно, поэтому многие жильцы предпочитают подниматься и спускаться по лестнице пешком.
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