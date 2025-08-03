В России предложили перенести зимние каникулы на другое время года

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил перенести длительные выходные с зимы на майские праздники. Об этом он рассказал журналистам, подчеркнув, что такие изменения будут более удобны для большинства россиян.
«Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3-4 рабочих дня, которые „разбивают“ праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул», — заявил Миронов РИА Новости.
Также парламентарий напомнил, что ранее партия предлагала сделать 1 сентября, День знаний, официальным выходным для родителей школьников. Это позволило бы мамам и папам спокойно сопровождать детей на торжественную линейку, не отпрашиваясь с работы.
По его словам, «Справедливая Россия — За правду» вносила соответствующий законопроект в прошлом году, однако большинство депутатов Госдумы его отклонило. Лидер партии заявил о намерении повторно предложить закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной в Трудовом кодексе.
Минтруд РФ ранее обнародовал календарь праздничных дней на 2026 год. В нем прописано, что новогодние выходные будут продолжаться с 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года, а на майские праздники отведено шесть дней. Однако не все депутаты оценили такое решение. Некоторые выступали с идеей перенести часть праздничных дней на май.
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