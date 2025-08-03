В России предложили перенести зимние каникулы на другое время года

Миронов предложил перенести часть новогодних выходных на майские праздники
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Сергей Миронов вновь предложил перенести часть зимних выходных
Сергей Миронов вновь предложил перенести часть зимних выходных Фото:

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил перенести длительные выходные с зимы на майские праздники. Об этом он рассказал журналистам, подчеркнув, что такие изменения будут более удобны для большинства россиян.

«Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3-4 рабочих дня, которые „разбивают“ праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул», — заявил Миронов РИА Новости.

Также парламентарий напомнил, что ранее партия предлагала сделать 1 сентября, День знаний, официальным выходным для родителей школьников. Это позволило бы мамам и папам спокойно сопровождать детей на торжественную линейку, не отпрашиваясь с работы. 

По его словам, «Справедливая Россия — За правду» вносила соответствующий законопроект в прошлом году, однако большинство депутатов Госдумы его отклонило. Лидер партии заявил о намерении повторно предложить закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной в Трудовом кодексе.

Минтруд РФ ранее обнародовал календарь праздничных дней на 2026 год. В нем прописано, что новогодние выходные будут продолжаться с 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года, а на майские праздники отведено шесть дней. Однако не все депутаты оценили такое решение. Некоторые выступали с идеей перенести часть праздничных дней на май. 

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил перенести длительные выходные с зимы на майские праздники. Об этом он рассказал журналистам, подчеркнув, что такие изменения будут более удобны для большинства россиян. «Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3-4 рабочих дня, которые „разбивают“ праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул», — заявил Миронов РИА Новости. Также парламентарий напомнил, что ранее партия предлагала сделать 1 сентября, День знаний, официальным выходным для родителей школьников. Это позволило бы мамам и папам спокойно сопровождать детей на торжественную линейку, не отпрашиваясь с работы.  По его словам, «Справедливая Россия — За правду» вносила соответствующий законопроект в прошлом году, однако большинство депутатов Госдумы его отклонило. Лидер партии заявил о намерении повторно предложить закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной в Трудовом кодексе. Минтруд РФ ранее обнародовал календарь праздничных дней на 2026 год. В нем прописано, что новогодние выходные будут продолжаться с 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года, а на майские праздники отведено шесть дней. Однако не все депутаты оценили такое решение. Некоторые выступали с идеей перенести часть праздничных дней на май. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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