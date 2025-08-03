Украинские власти спешно бегут из городов ДНР

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Украинская администрация покидает Славянск, Краматорск и Дружковку со всеми документами
Украинская администрация покидает Славянск, Краматорск и Дружковку со всеми документами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское руководство городов Дружковка, Краматорск и Славянск в ДНР, которые находятся за освобожденным Часовым Яром, начало экстренно эвакуироваться. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наблюдается массовое бегство всего административного ресурса сразу трех городов — Дружковки, Краматорска и Славянска», — сообщил Игорь Кимаковский, его слова передает ТАСС. Советник подчеркнул, что эвакуируются как руководящий состав, так и приближенные сотрудники администраций.

При отъезде они либо уничтожают, либо вывозят с собой служебную документацию из архивов. Однако Кимаковский уточнил, что несмотря на бегство администраций, контроль в городах пока остается за украинскими силовыми структурами: военнослужащими и сотрудниками национальной полиции.

Советник главы ДНР связал происходящее с недавним освобождением Часова Яра. По его оценке, этот населенный пункт стал стратегическим плацдармом для продвижения российских войск в направлении городов Константиновка, Краматорск и всей славянско-краматорской агломерации. Министерство обороны РФ 31 июля официально сообщило о переходе Часова Яра под контроль российских сил. Кимаковский отметил, что эта операция фактически привела к обрушению обороны ВСУ на константиновском направлении.

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Украинское руководство городов Дружковка, Краматорск и Славянск в ДНР, которые находятся за освобожденным Часовым Яром, начало экстренно эвакуироваться. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «Наблюдается массовое бегство всего административного ресурса сразу трех городов — Дружковки, Краматорска и Славянска», — сообщил Игорь Кимаковский, его слова передает ТАСС. Советник подчеркнул, что эвакуируются как руководящий состав, так и приближенные сотрудники администраций. При отъезде они либо уничтожают, либо вывозят с собой служебную документацию из архивов. Однако Кимаковский уточнил, что несмотря на бегство администраций, контроль в городах пока остается за украинскими силовыми структурами: военнослужащими и сотрудниками национальной полиции. Советник главы ДНР связал происходящее с недавним освобождением Часова Яра. По его оценке, этот населенный пункт стал стратегическим плацдармом для продвижения российских войск в направлении городов Константиновка, Краматорск и всей славянско-краматорской агломерации. Министерство обороны РФ 31 июля официально сообщило о переходе Часова Яра под контроль российских сил. Кимаковский отметил, что эта операция фактически привела к обрушению обороны ВСУ на константиновском направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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