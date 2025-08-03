Украинские власти спешно бегут из городов ДНР

Украинское руководство городов Дружковка, Краматорск и Славянск в ДНР, которые находятся за освобожденным Часовым Яром, начало экстренно эвакуироваться. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Наблюдается массовое бегство всего административного ресурса сразу трех городов — Дружковки, Краматорска и Славянска», — сообщил Игорь Кимаковский, его слова передает ТАСС. Советник подчеркнул, что эвакуируются как руководящий состав, так и приближенные сотрудники администраций.
При отъезде они либо уничтожают, либо вывозят с собой служебную документацию из архивов. Однако Кимаковский уточнил, что несмотря на бегство администраций, контроль в городах пока остается за украинскими силовыми структурами: военнослужащими и сотрудниками национальной полиции.
Советник главы ДНР связал происходящее с недавним освобождением Часова Яра. По его оценке, этот населенный пункт стал стратегическим плацдармом для продвижения российских войск в направлении городов Константиновка, Краматорск и всей славянско-краматорской агломерации. Министерство обороны РФ 31 июля официально сообщило о переходе Часова Яра под контроль российских сил. Кимаковский отметил, что эта операция фактически привела к обрушению обороны ВСУ на константиновском направлении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.