02 августа 2025

В Екатеринбурге во время пожара на парковке пострадало более 100 машин

В Екатеринбурге во время пожара на парковке пострадало 132 машин
© Служба новостей «URA.RU»
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В пожаре пострадало 132 машины и 2 квадроцикла (архивное фото)
В пожаре пострадало 132 машины и 2 квадроцикла (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге во время пожара в гаражном комплексе на улице Фронтовых Бригад пострадало более 130 машин. Полностью сгорело 24 автомобиля.

«Всего повреждено 132 автомобиля, из них 2 — квадроциклы. Полностью уничтожено 24 авто», — рассказали в своем telegram-канале аварийно-спасательное подразделение «РМК Поиск».

В помещении находились предприятия, осуществлявшие строительные работы, предоставлявшие услуги по уборке, а также компании, специализирующиеся на реализации электротехнической продукции и ряда других товаров. Двадцати людям удалось покинуть здание без посторонней помощи, сообщило подразделение.

В ликвидации пожара принимали участие восемь единиц техники и 28 сотрудников МЧС России, а также две единицы техники и девять представителей «РМК Поиск». 

Пожар в гаражном комплексе произошел утром 3 августа. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. В результате возгораниям никто не пострадал.

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В Екатеринбурге во время пожара в гаражном комплексе на улице Фронтовых Бригад пострадало более 130 машин. Полностью сгорело 24 автомобиля. «Всего повреждено 132 автомобиля, из них 2 — квадроциклы. Полностью уничтожено 24 авто», — рассказали в своем telegram-канале аварийно-спасательное подразделение «РМК Поиск». В помещении находились предприятия, осуществлявшие строительные работы, предоставлявшие услуги по уборке, а также компании, специализирующиеся на реализации электротехнической продукции и ряда других товаров. Двадцати людям удалось покинуть здание без посторонней помощи, сообщило подразделение. В ликвидации пожара принимали участие восемь единиц техники и 28 сотрудников МЧС России, а также две единицы техники и девять представителей «РМК Поиск».  Пожар в гаражном комплексе произошел утром 3 августа. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. В результате возгораниям никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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