В Екатеринбурге во время пожара на парковке пострадало более 100 машин

В Екатеринбурге во время пожара в гаражном комплексе на улице Фронтовых Бригад пострадало более 130 машин. Полностью сгорело 24 автомобиля.
«Всего повреждено 132 автомобиля, из них 2 — квадроциклы. Полностью уничтожено 24 авто», — рассказали в своем telegram-канале аварийно-спасательное подразделение «РМК Поиск».
В помещении находились предприятия, осуществлявшие строительные работы, предоставлявшие услуги по уборке, а также компании, специализирующиеся на реализации электротехнической продукции и ряда других товаров. Двадцати людям удалось покинуть здание без посторонней помощи, сообщило подразделение.
В ликвидации пожара принимали участие восемь единиц техники и 28 сотрудников МЧС России, а также две единицы техники и девять представителей «РМК Поиск».
Пожар в гаражном комплексе произошел утром 3 августа. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. В результате возгораниям никто не пострадал.
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