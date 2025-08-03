Эксперт Строганова: вакцину от рака не будут продавать в аптеках

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Вакцина будет разрабатываться индивидуально - под каждого пациента
Вакцина будет разрабатываться индивидуально - под каждого пациента Фото:

Разрабатываемая в России вакцина против злокачественных опухолей не будет поступать в розничную продажу. Об этом сообщила заведующая молекулярно-биологической лабораторией НМИЦ онкологии им. Блохина, кандидат медицинских наук Анна Строганова.

«В аптеки эта вакцина не попадет, как наши там химиопрепараты или таргетная терапия. Связано это с тем, что делается она под конкретного человека, учитывая те опухолевые неоантигены, которые есть именно у него", — заявила Строганова. Ее цитирует Lenta.ru. 

По словам Строгановой, препарат не поступит в аптеки, поскольку будет изготавливаться индивидуально — с учетом особенностей опухоли конкретного пациента. Она уточнила, что вакцина направлена не на лечение, а на предотвращение рецидивов и метастазов после основной терапии. Сейчас проходят первые клинические исследования, в которых участвуют пациенты с меланомой — это одна из наиболее «иммунно-отзывчивых» форм рака. В дальнейшем планируется расширить исследования и на другие виды опухолей.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в этом деле, наконец, есть прорыв. В скором времени первые онкопациенты с меланомой будут участвовать в эксперименте с препаратом от рака.

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Разрабатываемая в России вакцина против злокачественных опухолей не будет поступать в розничную продажу. Об этом сообщила заведующая молекулярно-биологической лабораторией НМИЦ онкологии им. Блохина, кандидат медицинских наук Анна Строганова. «В аптеки эта вакцина не попадет, как наши там химиопрепараты или таргетная терапия. Связано это с тем, что делается она под конкретного человека, учитывая те опухолевые неоантигены, которые есть именно у него", — заявила Строганова. Ее цитирует Lenta.ru.  По словам Строгановой, препарат не поступит в аптеки, поскольку будет изготавливаться индивидуально — с учетом особенностей опухоли конкретного пациента. Она уточнила, что вакцина направлена не на лечение, а на предотвращение рецидивов и метастазов после основной терапии. Сейчас проходят первые клинические исследования, в которых участвуют пациенты с меланомой — это одна из наиболее «иммунно-отзывчивых» форм рака. В дальнейшем планируется расширить исследования и на другие виды опухолей. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в этом деле, наконец, есть прорыв. В скором времени первые онкопациенты с меланомой будут участвовать в эксперименте с препаратом от рака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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