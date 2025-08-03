Когда россияне начнут получать вакцину от рака: что известно о препарате

В последние годы российские исследователи значительно усилили работу по созданию вакцин и препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний. В стране неоднократно сообщалось о планах начать испытания вакцин, нацеленных на лечение различных видов рака.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в этом деле, наконец, есть прорыв. В скором времени первые онкопациенты с меланомой будут участвовать в эксперименте с препаратом от рака. Что известно о персонализированной отечественной онковакцине и других разработках в этом направлении — в материале URA.RU.
Эксперимент с пациентами с меланомой
По словам Гинцбурга, в соответствии с планом, утвержденным Министерством здравоохранения РФ, в ближайшие месяцы группа пациентов с меланомой (злокачественная опухоль кожи — прим. URA.RU) получит экспериментальную вакцину. Проведение данных клинических испытаний возложено на Московский научно-исследовательский онкологический институт им. Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Блохина.
«Согласно существующему плану, согласованному с Минздравом, мы должны начать в экспериментальном режиме вводить вакцину от рака, созданную на основе неоантигенов, группе онкологических больных меланомой в ближайшие месяцы. Мы — это, соответственно, Герцена и Блохина», — сказал Гинцбург РИА Новости.
Академик отметил, что Центр имени Гамалеи занимается исключительно производством вакцин. Он также подчеркнул, что новая разработка вызывает интерес в других странах. В общей сложности к нему поступило около десятка подобных писем.
Когда пройдут первые испытания
Ранее появлялась информация, что российская вакцина против рака станет доступна для пациентов в сентябре 2025 года. Уточнялось, что препарат предназначен как для лиц с впервые выявленной меланомой, так и для пациентов, прошедших отдельные этапы терапии. Тогда Гинцбург сообщил, что вакцина для каждого больного будет разработана индивидуально, а в разработке препарата участвует искусственный интеллект.
Кого именно отбирали для тестирования
Набор добровольцев для клинических испытаний российской противораковой вакцины стартовал в декабре 2024 года. В рамках исследований были отобраны пациенты с диагностированными злокачественными новообразованиями, у которых ранее использованные одобренные методы терапии онкологических заболеваний оказались неэффективными.
Будет ли вакцина платной или бесплатной
«Энтеромикс» представляет собой вакцину против рака на основе матричной РНК, передает «Национальная служба новостей». В 2024 году главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщал, что данная вакцина будет предоставляться российским гражданам бесплатно. Вместе с тем он отмечал, что расходы государства на создание подобных препаратов составят примерно 300 тысяч рублей. В июне на ПМЭФ-2025 Каприн рассказал, что в России уже стартовали клинические испытания данной вакцины. В исследовании приняли участие 48 человек.
Другие отечественные разработки от рака
В России также созданы другие современные лекарственные средства для борьбы с онкологическими заболеваниями. Основной целью внедрения этих разработок является снижение зависимости от импортных медикаментов и расширение доступа российских граждан к передовым методам лечения. Среди них — радиофармацевтический препарат «Ракурс», произведенный из отечественного сырья. Он предназначен для борьбы с метастазами при раке простаты, который ежегодно диагностируют у 48 тысяч россиян.
Кроме того, ученые представили уникальный препарат «Афотид», не имеющий аналогов за рубежом. Препарат был использован на добровольцах с онкологическими заболеваниями, при этом его безопасность была подтверждена. Проведение клинических испытаний «Афотида» разрешено в семи медицинских учреждениях.
В феврале министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о новом методе лечения рака. Он включает в себя трансплантацию органов. А в конце марта российская фармацевтическая компания «Нанолек» совместно с научно-производственным комплексом «Комбиотех» получила регистрационное удостоверение на вакцину «Цегардекс», предназначенную для профилактики вируса папилломы человека (ВПЧ). Препарат был создан с целью защиты от четырех наиболее распространенных типов ВПЧ — 6, 11, 16 и 18, которые считаются основными факторами риска развития рака шейки матки и ряда других тяжелых заболеваний.
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