Лечение новой онковакциной в РФ начнется в сентябре

Применять новую онковакцину в России начнут уже в сентябре. Месяцем ранее должно быть получено разрешение на ее использование. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав<…> мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей», — сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, сам план пока окончательно не утвержден.
Согласно заявлениям Гинцбурга, предполагается использование вакцины как для пациентов с начальной стадией меланомы, так и для тех, кто уже прошел определенные этапы лечения. Разрабатываемая вакцина будет иметь персонализированный характер.
Это означает, что каждый препарат будет создаваться индивидуально для конкретного пациента. В разработке вакцины задействуют искусственный интеллект, который будет анализировать параметры опухоли пациента и создаст «чертеж» вакцины. На основании этого чертежа специалисты в течение одной недели изготовят необходимый препарат.
Как писало URA.RU, новый препарат будет доступным. В его тестировании будут принимать участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденным диагнозом. Отбор кандидатов на участие в исследовании уже стартовал, пишет «Национальная служба новостей». Ранее президент РФ Владимир Путин назвал российскую вакцину от рака «прорывом».
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