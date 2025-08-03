Telegram и WhatsApp* стали лидерами по числу киберпреступлений

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WhatsApp* лидирует по количеству киберпреступлений
WhatsApp* лидирует по количеству киберпреступлений Фото:

В России за неделю выявлено более 700 преступлений с использованием мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещенной в РФ). Об этом сообщает "Вестник Киберполиции России" со ссылкой на анализ статистических данных. Причем зарубежный мессенджер оказался лидером по количеству преступлений — свыше 400.

"За последнюю неделю с использованием Telegram совершено 414 преступлений, а с использованием WhatsApp – 313 преступлений", — передает ведомство при МВД РФ. Сообщение размещено в telegram-канале.

Для сравнения, эксперты отмечают, что количество преступлений, совершенных через российские социальные сети заметно ниже. За неделю с использованием «ВКонтакте» зафиксировано 19 случаев, через «Одноклассники» — лишь одно преступление. Использование отечественного мессенджера MAX в преступных целях не выявлено за отчетный период.

Ранее, в июле 2025 года, российские депутаты заявили о возможной скорой блокировке WhatsApp, который остается самым популярным интернет-сервисом в стране. По данным Mediascope, им пользуются более 97 млн россиян.

*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны

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В России за неделю выявлено более 700 преступлений с использованием мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещенной в РФ). Об этом сообщает "Вестник Киберполиции России" со ссылкой на анализ статистических данных. Причем зарубежный мессенджер оказался лидером по количеству преступлений — свыше 400. "За последнюю неделю с использованием Telegram совершено 414 преступлений, а с использованием WhatsApp – 313 преступлений", — передает ведомство при МВД РФ. Сообщение размещено в telegram-канале. Для сравнения, эксперты отмечают, что количество преступлений, совершенных через российские социальные сети заметно ниже. За неделю с использованием «ВКонтакте» зафиксировано 19 случаев, через «Одноклассники» — лишь одно преступление. Использование отечественного мессенджера MAX в преступных целях не выявлено за отчетный период. Ранее, в июле 2025 года, российские депутаты заявили о возможной скорой блокировке WhatsApp, который остается самым популярным интернет-сервисом в стране. По данным Mediascope, им пользуются более 97 млн россиян. *WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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