Bild: если РФ проигнорирует ультиматум Трампа, ничего не будет

В случае, если российские власти не отреагируют на ультиматум, выдвинутый главой Белого дома Дональдом Трампом, никакие последующие меры предприняты не будут. Об этом пишет Bild.
«Если русские промолчат, ничего не произойдет», — сообщил в интервью газете военный эксперт Томас Тайнер. Его слова приводит издание на своем сайте.
В конце июля Трамп заявил о планах сократить 50-дневный срок ультиматума для РФ в рамках сделки по урегулированию украинского кризиса до 10-12 дней. Если переговоры окажутся безрезультатными, президент Трамп намерен ввести импортные пошлины, санкции или принять иные ответные меры. В то же время глава государства выразил сомнение относительно эффективности подобных шагов, пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.