Bild: если РФ проигнорирует ультиматум Трампа, ничего не будет

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России ничего не будет в случае игнорирования ультиматума от американского лидера
России ничего не будет в случае игнорирования ультиматума от американского лидера Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В случае, если российские власти не отреагируют на ультиматум, выдвинутый главой Белого дома Дональдом Трампом, никакие последующие меры предприняты не будут. Об этом пишет Bild.

«Если русские промолчат, ничего не произойдет», — сообщил в интервью газете военный эксперт Томас Тайнер. Его слова приводит издание на своем сайте.

В конце июля Трамп заявил о планах сократить 50-дневный срок ультиматума для РФ в рамках сделки по урегулированию украинского кризиса до 10-12 дней. Если переговоры окажутся безрезультатными, президент Трамп намерен ввести импортные пошлины, санкции или принять иные ответные меры. В то же время глава государства выразил сомнение относительно эффективности подобных шагов, пишет «Царьград».

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В случае, если российские власти не отреагируют на ультиматум, выдвинутый главой Белого дома Дональдом Трампом, никакие последующие меры предприняты не будут. Об этом пишет Bild. «Если русские промолчат, ничего не произойдет», — сообщил в интервью газете военный эксперт Томас Тайнер. Его слова приводит издание на своем сайте. В конце июля Трамп заявил о планах сократить 50-дневный срок ультиматума для РФ в рамках сделки по урегулированию украинского кризиса до 10-12 дней. Если переговоры окажутся безрезультатными, президент Трамп намерен ввести импортные пошлины, санкции или принять иные ответные меры. В то же время глава государства выразил сомнение относительно эффективности подобных шагов, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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