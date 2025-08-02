Электронную базу данных по захоронениям в Перми подготовят в течение года

В Перми планируют за год провести инвентаризацию и создать электронный реестр мест захоронений на кладбищах. В городе объявили аукцион на проведение соответствующих работ. Заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство», указано на портале ЕИС «Закупки».
«Максимальная цена контракта: 101,46 млн рублей. Победителя торгов определят 26 августа. Срок исполнения — с даты подписания до истечения 385 календарных дней и полного исполнения сторонами обязательств (создание электронного реестра кладбищ)», — написано в техдокументации.
В рамках проекта подрядчик выполнит обследование 17 городских кладбищ на территории около 510 гектаров. Победитель торгов должен разработать макет базы данных, собрать сведения из регистрационных книг, а также провести визуальный осмотр и зафиксировать информацию с надгробий и других объектов на каждом участке захоронений, включая так называемые «бесхозяйные» места. Кроме этого, специалисты должны определять координаты и геоинформационные параметры захоронений, провести фотосъемку и дать оценку состояния объектов.
URA.RU уже писало, что пермские власти предусмотрели дополнительные средства на цифровизацию кладбищ. В этом году планируют выделить на эти цели 29,4 млн рублей, в следующем — еще 72,5 млн. Также будет сформирован единый электронный реестр кладбищ в Пермском крае. В проекте задействованы пять муниципалитетов.
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