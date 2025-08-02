В Магнитогорске 94-летний водитель устроил крупную аварию. В результате перевернулся МАЗ, а сам виновник погиб. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.
«Водитель 1931 года рождения, управляя автомобилем „Пежо 306“, выезжая с территории автозаправки, не выполнил требования дорожного знака „Уступи дорогу“. Он совершил столкновение с грузовым автомобилем „МАЗ“, следовавшим по главной дороге. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте», — сообщили в Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что после столкновения машины выехали за пределы дороги, где снесли столб. От удара грузовик опрокинулся.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил закон, разрешающий досрочно аннулировать водительские удостоверения из-за медицинских противопоказаний. С 1 марта 2027 года ГИБДД сможет лишать прав тех водителей, у которых в ходе внепланового медицинского обследования были обнаружены медицинские противопоказания к управлению транспортным средством.
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