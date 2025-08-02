02 августа 2025

В Магнитогорске 94-летний водитель устроил страшное ДТП и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария случилась на выезде с заправочной станции
Авария случилась на выезде с заправочной станции Фото:

В Магнитогорске 94-летний водитель устроил крупную аварию. В результате перевернулся МАЗ, а сам виновник погиб. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

«Водитель 1931 года рождения, управляя автомобилем „Пежо 306“, выезжая с территории автозаправки, не выполнил требования дорожного знака „Уступи дорогу“. Он совершил столкновение с грузовым автомобилем „МАЗ“, следовавшим по главной дороге. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте», — сообщили в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что после столкновения машины выехали за пределы дороги, где снесли столб. От удара грузовик опрокинулся. 

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил закон, разрешающий досрочно аннулировать водительские удостоверения из-за медицинских противопоказаний. С 1 марта 2027 года ГИБДД сможет лишать прав тех водителей, у которых в ходе внепланового медицинского обследования были обнаружены медицинские противопоказания к управлению транспортным средством.

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В Магнитогорске 94-летний водитель устроил крупную аварию. В результате перевернулся МАЗ, а сам виновник погиб. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города. «Водитель 1931 года рождения, управляя автомобилем „Пежо 306“, выезжая с территории автозаправки, не выполнил требования дорожного знака „Уступи дорогу“. Он совершил столкновение с грузовым автомобилем „МАЗ“, следовавшим по главной дороге. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте», — сообщили в Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что после столкновения машины выехали за пределы дороги, где снесли столб. От удара грузовик опрокинулся.  Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил закон, разрешающий досрочно аннулировать водительские удостоверения из-за медицинских противопоказаний. С 1 марта 2027 года ГИБДД сможет лишать прав тех водителей, у которых в ходе внепланового медицинского обследования были обнаружены медицинские противопоказания к управлению транспортным средством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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