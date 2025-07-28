Россиян предупредили о затруднениях в выдаче прав из-за некоторых болезней

Ужесточение требований к получению водительских удостоверений для лиц с такими болезнями, как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера, является оправданной мерой, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, данные расстройства могут создавать риски на дорогах.
«Лица с такими диагнозами могут представлять повышенную опасность на дороге, создавая высокую вероятность причинения вреда здоровью и имуществу, а также морального ущерба», — сказал юрист в беседе с РБК. Эксперт дал положительную оценку новым правилам и выразил надежду на то, что внесенные изменения помогут предотвратить вождение транспортных средств лицами, которые «не способны безопасно» это делать.
Соловьев отметил, что в России проводится обновление норм, регулирующих получение водительских прав, с учетом Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11), утвержденной Всемирной организацией здравоохранения. Данная классификация начала действовать в стране с установленным переходным периодом до 2027 года и охватывает, в том числе, общие расстройства психологического развития.
Как ранее писало URA.RU, с 1 сентября 2025 года на территории Российской Федерации начнет действовать обновленный список медицинских противопоказаний для водителей транспортных средств. В обновленный перечень, помимо прочего, включены расстройства общего психологического развития, в том числе расстройства аутистического спектра.
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