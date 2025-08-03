Гладков: по всей Белгородской области объявлена опасность БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявлена опасность атаки БПЛА в Белгороде
Объявлена опасность атаки БПЛА в Белгороде Фото:

По всей Белгородской области вечером 3 августа объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Внимание! Опасность атаки БПЛА на всей территории области», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Ранее в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях уже объявляли тревогу из-за угрозы атак беспилотников, а в результате в Белгородской области пострадали мирные жители и были повреждены дома. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По всей Белгородской области вечером 3 августа объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Внимание! Опасность атаки БПЛА на всей территории области», — написал Гладков в своем telegram-канале. Ранее в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях уже объявляли тревогу из-за угрозы атак беспилотников, а в результате в Белгородской области пострадали мирные жители и были повреждены дома. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...