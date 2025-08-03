Гладков: по всей Белгородской области объявлена опасность БПЛА

Объявлена опасность атаки БПЛА в Белгороде
По всей Белгородской области вечером 3 августа объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Внимание! Опасность атаки БПЛА на всей территории области», — написал Гладков в своем telegram-канале.
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Ранее в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях уже объявляли тревогу из-за угрозы атак беспилотников, а в результате в Белгородской области пострадали мирные жители и были повреждены дома.
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