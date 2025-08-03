03 августа 2025

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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БПЛА атаковали регионы России
БПЛА атаковали регионы России Фото:

Власти Воронежской области предупредили жителей о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Сообщение об угрозе распространил губернатор Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области», — обратился к жителям Гусев в своем официальном telegram-канале.

Ранее системы противовоздушной обороны уничтожили три воздушные цели над морем рядом с Севастополем. В районе Парка Победы к берегу был прибит заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотник, территорию оцепили, на месте работают спецслужбы. Оперативные службы проводят проверку и принимают меры по обеспечению безопасности. Информационное агентство URA.RU следит за развитием событий и ведет онлайн-трансляцию ситуации в Воронежской области и вблизи Севастополя. Официальные ведомства призывают граждан сохранять бдительность и следовать инструкциям экстренных служб.

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Власти Воронежской области предупредили жителей о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Сообщение об угрозе распространил губернатор Александр Гусев. «Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области», — обратился к жителям Гусев в своем официальном telegram-канале. Ранее системы противовоздушной обороны уничтожили три воздушные цели над морем рядом с Севастополем. В районе Парка Победы к берегу был прибит заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотник, территорию оцепили, на месте работают спецслужбы. Оперативные службы проводят проверку и принимают меры по обеспечению безопасности. Информационное агентство URA.RU следит за развитием событий и ведет онлайн-трансляцию ситуации в Воронежской области и вблизи Севастополя. Официальные ведомства призывают граждан сохранять бдительность и следовать инструкциям экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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