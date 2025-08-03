03 августа 2025

В Госдуме захотели сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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1 сентябре может стать выходным и для родителей
1 сентябре может стать выходным и для родителей Фото:

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей школьников. Об этом он заявил в беседе со СМИ.

«Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников — дадим им оплачиваемый выходной», — сказал Гусев в разговоре с РИА Новости. По его словам, соответствующий законопроект уже готовится к внесению в Государственную думу. Депутат призвал коллег из всех фракций поддержать инициативу, чтобы семьи могли «без стресса разделить радость Дня знаний с детьми».

Ранее партия «Справедливая Россия — За правду» уже предлагала сделать 1 сентября выходным для родителей школьников, однако в прошлом году инициатива не получила поддержки большинства депутатов Госдумы. Лидер партии Сергей Миронов также выступал за перенос части зимних каникул на майские праздники и подчеркивал важность дополнительных выходных для семей. Минтруд РФ пока не включил 1 сентября в календарь праздничных дней на 2026 год.

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Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей школьников. Об этом он заявил в беседе со СМИ. «Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников — дадим им оплачиваемый выходной», — сказал Гусев в разговоре с РИА Новости. По его словам, соответствующий законопроект уже готовится к внесению в Государственную думу. Депутат призвал коллег из всех фракций поддержать инициативу, чтобы семьи могли «без стресса разделить радость Дня знаний с детьми». Ранее партия «Справедливая Россия — За правду» уже предлагала сделать 1 сентября выходным для родителей школьников, однако в прошлом году инициатива не получила поддержки большинства депутатов Госдумы. Лидер партии Сергей Миронов также выступал за перенос части зимних каникул на майские праздники и подчеркивал важность дополнительных выходных для семей. Минтруд РФ пока не включил 1 сентября в календарь праздничных дней на 2026 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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