В Госдуме захотели сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей школьников. Об этом он заявил в беседе со СМИ.
«Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников — дадим им оплачиваемый выходной», — сказал Гусев в разговоре с РИА Новости. По его словам, соответствующий законопроект уже готовится к внесению в Государственную думу. Депутат призвал коллег из всех фракций поддержать инициативу, чтобы семьи могли «без стресса разделить радость Дня знаний с детьми».
Ранее партия «Справедливая Россия — За правду» уже предлагала сделать 1 сентября выходным для родителей школьников, однако в прошлом году инициатива не получила поддержки большинства депутатов Госдумы. Лидер партии Сергей Миронов также выступал за перенос части зимних каникул на майские праздники и подчеркивал важность дополнительных выходных для семей. Минтруд РФ пока не включил 1 сентября в календарь праздничных дней на 2026 год.
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