Пенсионеры после увольнения получают право на восстановление индексаций

После прекращения трудовой деятельности пенсия работающих пенсионеров пересчитывается в автоматическом режиме. При этом гражданам возвращается право на получение всех пропущенных индексаций, в том числе фиксированной выплаты. Об этом сообщил депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов.
«После прекращения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть. Сам перерасчет происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением, и выплачивается вместе с очередной пенсией», — рассказал Гаврилов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что пенсионерам, намеревающимся прекратить трудовую деятельность, следует принимать во внимание определенные нюансы. Так, в случае увольнения в последний день месяца начисление пенсии с надбавками начнется уже с первого числа следующего месяца. Если же увольнение произойдет в начале месяца, выплаты с учетом надбавок могут быть перенесены на месяц позже.
Граждане России имеют возможность существенно повысить размер будущих пенсионных выплат, если примут решение оформить выход на пенсию позднее установленного законодательством возраста. Так, например, в случае переноса выхода на пенсию на два года индивидуальный пенсионный коэффициент увеличивается на 15 процентов, а фиксированная выплата возрастает на 12 процентов. Если же отсрочить оформление пенсии на десять лет, размер ИПК становится выше в 2,32 раза, а фиксированная часть выплаты — в 2,11 раза.
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