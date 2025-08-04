Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински арестовали

04 августа 2025 в 20:18 Размер текста - 17 +

Шахина Шыхлински доставили на Урал 2 августа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге В Москве заочно арестовали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, которого ранее объявили в розыск. Об этом URA.RU сообщил источник. «Вопрос об избрании меры пресечения состоялся 18 июля. Басманный районный суд принял решение заключить его под стражу», — сообщил собеседник агентства. По неофициальным данным, ему могут вменять статью о покушении на убийство (ст. 30 ст. 105 УК РФ), а также в насилии над представителем власти (ст. 318 УК РФ). Шыхлински свою вину отрицает. Сейчас он находится в екатеринбургском СИЗО-1, добавил собеседник агентства. О его задержании стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве, когда Шыхлински вышел из здания иностранного дипломатического представительства, где якобы последнее время скрывался. После следственных действий, вероятно, Шыхлински поместили в СИЗО. Ранее был арестован его сын — адвокат Мутвалы — по обвинению в применении насилия к сотрудницу спецназа, которого он сбил 1 июля. В тот день оперативники доставили на допрос Шыхлински-старшего, а позже отпустили без предъявления обвинения. Вопросы к Шыхлински появились после массовых задержаний азербайджанцев в столице Урала. Как писало URA.RU, 27 июня, по неофициальным данным, силовики нагрянули к 50 иностранцам. После этого восьмерых, которых приписывают к клану Сафаровых, заключили под стражу. Фигурантов обвинили в покушении и убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Их задержание привело к международному скандалу. В Азербайджане отменили ряд концертов российских звезд, а после прошли задержания жителей РФ. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве заочно арестовали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, которого ранее объявили в розыск. Об этом URA.RU сообщил источник. «Вопрос об избрании меры пресечения состоялся 18 июля. Басманный районный суд принял решение заключить его под стражу», — сообщил собеседник агентства. По неофициальным данным, ему могут вменять статью о покушении на убийство (ст. 30 ст. 105 УК РФ), а также в насилии над представителем власти (ст. 318 УК РФ). Шыхлински свою вину отрицает. Сейчас он находится в екатеринбургском СИЗО-1, добавил собеседник агентства. О его задержании стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве, когда Шыхлински вышел из здания иностранного дипломатического представительства, где якобы последнее время скрывался. После следственных действий, вероятно, Шыхлински поместили в СИЗО. Ранее был арестован его сын — адвокат Мутвалы — по обвинению в применении насилия к сотрудницу спецназа, которого он сбил 1 июля. В тот день оперативники доставили на допрос Шыхлински-старшего, а позже отпустили без предъявления обвинения. Вопросы к Шыхлински появились после массовых задержаний азербайджанцев в столице Урала. Как писало URA.RU, 27 июня, по неофициальным данным, силовики нагрянули к 50 иностранцам. После этого восьмерых, которых приписывают к клану Сафаровых, заключили под стражу. Фигурантов обвинили в покушении и убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Их задержание привело к международному скандалу. В Азербайджане отменили ряд концертов российских звезд, а после прошли задержания жителей РФ. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.