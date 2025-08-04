Какие ягоды можно собрать в Свердловской области в августе

Нынешний год в Свердловской области оказался богат на урожай самых разных ягод. Об этом URA.RU рассказал методист природного парка «Бажовские места» Сергей Санатин. А что именно можно собрать в августе, — в заметке URA.RU.
Больше всего в настоящий момент в уральских лесах черники. Свердловчане собирают ее ведрами, хвастаются фотографиями в соцсетях и нахваливают. «Черника сладкая, ароматная, много кустов уже листья скинули. Успевайте», — пишут в пабликах грибники. Также в лесу много костяники.
На подходе и брусника. Ее ягодкам нужна неделя-другая, чтобы поспеть. После нее на болотах пойдет клюква: за ней можно смело отправляться уже в конце августа. А на севере региона дозревает морошка — одна из самых вкусных и дорогих ягод России.
Также в лесу можно застать княженику и малину. «Княженике нужна еще неделя, чтобы дозреть. А малина сейчас поспела та, что зацвела попозже», — объяснил ученый.
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