Какие ягоды можно собрать в Свердловской области в августе

В августе в свердловских лесах можно собирать чернику, бруснику и клюкву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Урале лето выдалось щедрым на ягоды
На Урале лето выдалось щедрым на ягоды Фото:

Нынешний год в Свердловской области оказался богат на урожай самых разных ягод. Об этом URA.RU рассказал методист природного парка «Бажовские места» Сергей Санатин. А что именно можно собрать в августе, — в заметке URA.RU. 

Больше всего в настоящий момент в уральских лесах черники. Свердловчане собирают ее ведрами, хвастаются фотографиями в соцсетях и нахваливают. «Черника сладкая, ароматная, много кустов уже листья скинули. Успевайте», — пишут в пабликах грибники. Также в лесу много костяники

На подходе и брусника. Ее ягодкам нужна неделя-другая, чтобы поспеть. После нее на болотах пойдет клюква: за ней можно смело отправляться уже в конце августа. А на севере региона дозревает морошка — одна из самых вкусных и дорогих ягод России. 

Также в лесу можно застать княженику и малину. «Княженике нужна еще неделя, чтобы дозреть. А малина сейчас поспела та, что зацвела попозже», — объяснил ученый. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нынешний год в Свердловской области оказался богат на урожай самых разных ягод. Об этом URA.RU рассказал методист природного парка «Бажовские места» Сергей Санатин. А что именно можно собрать в августе, — в заметке URA.RU.  Больше всего в настоящий момент в уральских лесах черники. Свердловчане собирают ее ведрами, хвастаются фотографиями в соцсетях и нахваливают. «Черника сладкая, ароматная, много кустов уже листья скинули. Успевайте», — пишут в пабликах грибники. Также в лесу много костяники.  На подходе и брусника. Ее ягодкам нужна неделя-другая, чтобы поспеть. После нее на болотах пойдет клюква: за ней можно смело отправляться уже в конце августа. А на севере региона дозревает морошка — одна из самых вкусных и дорогих ягод России.  Также в лесу можно застать княженику и малину. «Княженике нужна еще неделя, чтобы дозреть. А малина сейчас поспела та, что зацвела попозже», — объяснил ученый. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...