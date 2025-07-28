28 июля 2025

В Свердловской области поспела самая дорогая ягода в мире

© Служба новостей «URA.RU»
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Княженика похожа внешне на малину, а по вкусу на ежевику с ананасом
Княженика похожа внешне на малину, а по вкусу на ежевику с ананасом Фото:

В Свердловской области поспела княженика, которую считают самой дорогой ягодой в мире. О том, что она уже есть в уральских лесах, URA.RU сообщил методист природного парка «Бажовские места» Сергей Санатин.

«Свое название княженика получила от того, что когда-то князья собирали ею оброк. Больших территорий эта ягода не занимает, но тем не менее она есть. Внешне она похожа на малину: темно-рубинового цвета и имеет своеобразные нотки», — объяснил Санатин. 

Читатели агентства хвалили эту ягоду. «Самая дорогая и самая вкусная это княжника, или нежника», — написал в комментариях Василий. «Княжника это вкуснейшая ягода», — согласился пользователь под ником Старый. «Княженика самая вкусная. Что вкус, что аромат. И собирать намного сложнее», — высказалась Марина.

Судя по открытым источникам, в Свердловской области чаще всего княженика встречается на севере региона, а также в Сысертском районе. Многие отмечают, что по вкусу она похожа на ежевику с ананасом и имеет непередаваемый аромат. Найти и собрать княженику сложно: ее кусты растут редко, вдали друг от друга, плохо опыляются и хороший урожай дают раз в три года. Из-за этого она считается самой дорогой лесной ягодой в мире: цена за килограмм княженики может достигать 30 тысяч рублей. 

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В Свердловской области поспела княженика, которую считают самой дорогой ягодой в мире. О том, что она уже есть в уральских лесах, URA.RU сообщил методист природного парка «Бажовские места» Сергей Санатин. «Свое название княженика получила от того, что когда-то князья собирали ею оброк. Больших территорий эта ягода не занимает, но тем не менее она есть. Внешне она похожа на малину: темно-рубинового цвета и имеет своеобразные нотки», — объяснил Санатин.  Читатели агентства хвалили эту ягоду. «Самая дорогая и самая вкусная это княжника, или нежника», — написал в комментариях Василий. «Княжника это вкуснейшая ягода», — согласился пользователь под ником Старый. «Княженика самая вкусная. Что вкус, что аромат. И собирать намного сложнее», — высказалась Марина. Судя по открытым источникам, в Свердловской области чаще всего княженика встречается на севере региона, а также в Сысертском районе. Многие отмечают, что по вкусу она похожа на ежевику с ананасом и имеет непередаваемый аромат. Найти и собрать княженику сложно: ее кусты растут редко, вдали друг от друга, плохо опыляются и хороший урожай дают раз в три года. Из-за этого она считается самой дорогой лесной ягодой в мире: цена за килограмм княженики может достигать 30 тысяч рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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