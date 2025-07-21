В Свердловской области созрела самая дорогая ягода в России. Фото

Свердловчане начали собирать на болотах морошку, которая дороже других ягод

22 июля 2025 в 10:33 Размер текста - 17 +

Морошку используют в кулинарии и косметологии Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Свердловской области приступили к сбору морошки — ягоды, которая считается самой дорогой в России. Урожаем, собранным на болотах, уральцы похвастались в соцсетях. «Вчера сбылась давняя мечта — я впервые увидела и попробовала морошку. Честно говоря, я уже замучила всех своими вопросами о том, где ее найти. И вот баб Шур любезно согласилась сводить нас на болото. Миссия выполнена! Морошка попробована, вкус волшебный, воспоминания бесценны», — написала пользователь в группе «Уральский ЯжеГРИБНИК» во «ВКонтакте». Автор поделилась и фото, на которых красуется полная банка. Судя по комментариям, ягоды были собраны в Невьянском районе. Участники сообщества указали, что морошка встречается даже в окрестностях Екатеринбурга — например, на территории бывшего поселка Палкино. Как пишут в открытых источниках, морошка обладает уникальными полезными свойствами. Например витаминов А и С в ней больше чем в моркови и цитрусовых. Иначе ее еще называют арктической малиной и северным апельсином. Морошку традиционно считают самой дорогой ягодой. Это связано с тем, что ее трудно собирать: она растет на болотах, в заболоченных лесах, в самых труднодоступных местах. На рынке цена за килограмм морошки достигает шести тысяч рублей. А сборщики этой ягоды могут заработать за сезон до 300 тысяч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Свердловской области приступили к сбору морошки — ягоды, которая считается самой дорогой в России. Урожаем, собранным на болотах, уральцы похвастались в соцсетях. «Вчера сбылась давняя мечта — я впервые увидела и попробовала морошку. Честно говоря, я уже замучила всех своими вопросами о том, где ее найти. И вот баб Шур любезно согласилась сводить нас на болото. Миссия выполнена! Морошка попробована, вкус волшебный, воспоминания бесценны», — написала пользователь в группе «Уральский ЯжеГРИБНИК» во «ВКонтакте». Автор поделилась и фото, на которых красуется полная банка. Судя по комментариям, ягоды были собраны в Невьянском районе. Участники сообщества указали, что морошка встречается даже в окрестностях Екатеринбурга — например, на территории бывшего поселка Палкино. Как пишут в открытых источниках, морошка обладает уникальными полезными свойствами. Например витаминов А и С в ней больше чем в моркови и цитрусовых. Иначе ее еще называют арктической малиной и северным апельсином. Морошку традиционно считают самой дорогой ягодой. Это связано с тем, что ее трудно собирать: она растет на болотах, в заболоченных лесах, в самых труднодоступных местах. На рынке цена за килограмм морошки достигает шести тысяч рублей. А сборщики этой ягоды могут заработать за сезон до 300 тысяч.