NI: Украина спрячет в бункерах западные истребители в страхе перед Россией

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Украина строит бункеры для F-16
Украина строит бункеры для F-16 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина приступила к строительству подземных укрытий для западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы защитить их от атак ВС РФ. Об этом сообщают американские СМИ.

«Украина начала строить скрытые подземные бункеры для защиты истребителей (F-16 и Mirage, — прим. URA.RU)», — говорится в материале The National Interest. По информации издания, такие меры стали ответом на участившиеся потери авиационной техники в зоне боевых действий. Помимо создания бункеров, Киев усиливает меры маскировки: на военных аэродромах размещают ложные цели и пытаются скрыть боевые самолеты, чтобы затруднить их обнаружение российскими военными.

Это произошло после того, как ВС РФ уничтожили целый ряд истребителей Украины — по разным данным, Россия уничтожила от четырех до восьми F-16. Последний подтвержденный инцидент произошел в конце июня 2025 года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский сообщил о потере F-16, который был сбит во время отражения натиска российских сил. В результате погиб пилот Максим Устименко. В украинских ВВС уточнили, что воздушное судно было серьезно повреждено в бою, после чего разбилось — пилот не смог катапультироваться. А на западе Украины случился еще один инцидент: военный самолет Mirage 2000 потерпел крушение в болоте из-за критической поломки электроники.

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Украина приступила к строительству подземных укрытий для западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы защитить их от атак ВС РФ. Об этом сообщают американские СМИ. «Украина начала строить скрытые подземные бункеры для защиты истребителей (F-16 и Mirage, — прим. URA.RU)», — говорится в материале The National Interest. По информации издания, такие меры стали ответом на участившиеся потери авиационной техники в зоне боевых действий. Помимо создания бункеров, Киев усиливает меры маскировки: на военных аэродромах размещают ложные цели и пытаются скрыть боевые самолеты, чтобы затруднить их обнаружение российскими военными. Это произошло после того, как ВС РФ уничтожили целый ряд истребителей Украины — по разным данным, Россия уничтожила от четырех до восьми F-16. Последний подтвержденный инцидент произошел в конце июня 2025 года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский сообщил о потере F-16, который был сбит во время отражения натиска российских сил. В результате погиб пилот Максим Устименко. В украинских ВВС уточнили, что воздушное судно было серьезно повреждено в бою, после чего разбилось — пилот не смог катапультироваться. А на западе Украины случился еще один инцидент: военный самолет Mirage 2000 потерпел крушение в болоте из-за критической поломки электроники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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