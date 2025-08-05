У кандидата в губернаторы Пермского края, действующего главы региона Дмитрия Махонина появился свой штаб общественной поддержки (ШОП). В отличие от выборов 2020 года сейчас увеличено число сопредседателей — с трех до пяти. Среди них — боец СВО, кавалер Ордена Мужества Даниил Степанов, а также многодетная мать из Краснокамска Наталья Шпак, которую награждал в Кремле президент РФ Владимир Путин.
«Мы решили собраться для поддержки главы Прикамья и объединить вокруг него единомышленников из пермской общественности. Они представляют самые разные социальные слои и сферы деятельности, это люди самых разных политических убеждений. В составе штаба — представители основных сфер: социалка, промышленность, оборонка, спорт, военнослужащие», — пояснила URA.RU сопредседатель штаба, профессор Пермской медакадемии и член краевой Общественной палаты Юлия Каракулова на презентации ШОП 5 августа.
По словам источника в штабе, акцент был сделан на новых лицах — авторитетных в своих кругах, но не широко известных аудитории. Их задача — проводить встречи с избирателями, получать обратную связь о кандидате.
В семье Шпак воспитывается девять детей: трое своих и шесть приемных. Осенью 2024 года семья победила во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Награду им вручал глава государства Владимир Путин.
Помимо них, в числе сопредседателей — исполнительный директор БК «Парма», игрок легендарного «Урал-Грейта» Михаил Дмитриев, профессор ПГМУ Юлия Каракулова (оба — члены Общественной палаты), гендиректор СПП ПК «Сотрудничество», бывший вице-мэр Перми и экс-руководитель представительства «Ростеха» в Прикамье Василий Цыганков.
Всего в ШОП — порядка 200 человек. Среди них — главврач детской клинической больницы Дмитрий Антонов и главврач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов, президент Пермской государственной художественной галереи Надежда Беляева, ректор ПГИК Людмила Дробышева-Разумовская, доверенное лицо Путина на выборах в 2024 году, исполнительный директор пермского филиала РСБИ Владимир Любровских, ректор филиала РАНХиГС Игорь Орлов, депутат ЗС Алексей Петров и другие известные пермяки.
Выборы губернатора Пермского края пройдут 12-14 сентября. На участие в них выдвинулись 11 кандидатов: глава Прикамья Дмитрий Махонин (ЕР), пенсионерка Людмила Караваева (Партия пенсионеров) депутаты ЗС Ксения Айтакова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР) и Денис Шитов (Новые люди), а также руководитель фонда «Добровольцы Донбаса» в Перми Вячеслав Лучников («Справедливая Россия»), Михаил Дьячков («Коммунисты России»), Максим Гашев («Партия за справедливость»), самовыдвиженцы Александр Зинин, Александр Запивалов и Егор Гилев.
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