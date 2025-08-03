03 августа 2025

Минспорта РФ заменило арестованного главу главного спортивного вуза Урала

Светлана Захарова стала исполняющим обязанности ректора УралГУФК
© Служба новостей «URA.RU»
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УралГУФК оставался без руководства больше месяца
УралГУФК оставался без руководства больше месяца Фото:

Минспорта России назначило врио ректора Уральского госуниверситета физической культуры. В этом качестве арестованного по обвинению в коррупции Евгения Черепова сменила Светлана Захарова, проректор по образованию и внешним связям, сообщил источник URA.RU.

«С сегодняшнего дня Захарова руководит университетом в качестве „и. о.“ Кабинет ректора пустовал с конца июня, когда был задержан по обвинению во взяточничестве и арестован Евгений Черепов», — рассказал инсайдер. В вуз направлен письменный запрос, комментарий будет опубликован по получении.

Захарова уже участвовала в выборах, объявленных в феврале, но ее кандидатуру отклонил Ученый совет вуза. Затем учредитель УралГУФК, федеральное Минспорта, остановило процедуру выборов и назначило и. о. ректора профессора Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ Черепова — он сменил Сергея Серикова, с которым не был продлен контракт. Спустя всего четыре месяца новый руководитель университета был задержан, арестован и признался в получении более чем 200 тысяч рублей в качестве взяток от студентов на прошлом месте работы.

УралГУФК — единственный в УрФО спортивный вуз с главным офисом в Челябинске, имеющий также представительства в Уфе и Екатеринбурге. Вуз в последние годы стал одним из самых коррумпированных. Экс-ректор Евгений Орехов был отправлен в колонию за получении взяток. Предыдущий руководитель УралГУФК Леонид Куликов осужден за хищение денег.

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Минспорта России назначило врио ректора Уральского госуниверситета физической культуры. В этом качестве арестованного по обвинению в коррупции Евгения Черепова сменила Светлана Захарова, проректор по образованию и внешним связям, сообщил источник URA.RU. «С сегодняшнего дня Захарова руководит университетом в качестве „и. о.“ Кабинет ректора пустовал с конца июня, когда был задержан по обвинению во взяточничестве и арестован Евгений Черепов», — рассказал инсайдер. В вуз направлен письменный запрос, комментарий будет опубликован по получении. Захарова уже участвовала в выборах, объявленных в феврале, но ее кандидатуру отклонил Ученый совет вуза. Затем учредитель УралГУФК, федеральное Минспорта, остановило процедуру выборов и назначило и. о. ректора профессора Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ Черепова — он сменил Сергея Серикова, с которым не был продлен контракт. Спустя всего четыре месяца новый руководитель университета был задержан, арестован и признался в получении более чем 200 тысяч рублей в качестве взяток от студентов на прошлом месте работы. УралГУФК — единственный в УрФО спортивный вуз с главным офисом в Челябинске, имеющий также представительства в Уфе и Екатеринбурге. Вуз в последние годы стал одним из самых коррумпированных. Экс-ректор Евгений Орехов был отправлен в колонию за получении взяток. Предыдущий руководитель УралГУФК Леонид Куликов осужден за хищение денег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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