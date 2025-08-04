Полиция возбудила дело против екатеринбуржца, напавшего на бывшую с пистолетом

Инцидент произошел на Эльмаше 1 августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Екатеринбуржец Александр К., который с ножом и пистолетом накинулся на бывшую на работе, вышел из отдела полиции. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ, сказал источник URA.RU.

«Несмотря на попытку нанести удар ножом в висок, против него возбудили дело по ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке», — сообщил инсайдер агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группе городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Александр был задержан после нападения, которое произошло 1 августа в цехе, где работает женщина. По предварительным данным, мужчина замахнулся на бывшую, и попал ножом в висок. Ей удалось отбиться от него, после чего его скрутили ее коллеги. По неподтвержденным данным, в руках у дебошира также был травматический пистолет, которым он якобы целился в женщину.

Ему удалось покинуть место происшествия. Что стало причиной нападения, доподлинно неизвестно. Ранее пострадавшая говорила URA.RU, что в июне ушла от Александра из-за постоянных скандалов. Мужчина, по ее словам, поднимал на нее руку. На звонки корреспондента Александр не отвечает.