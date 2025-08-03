В Екатеринбурге задержали мужчину, который хотел убить бывшую на работе

04 августа 2025 в 13:10 Размер текста - 17 +

Мужчина был вооружен ножом и пистолетом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полицейские задержали 31-летнего Александра К., который приехал на работу к бывшей с пистолетом и ножом и напал на нее. Информацию URA.RU подтвердили два источника. По словам первого собеседника, мужчину задержали утром 4 августа. «Некоторое время он скрывался от силовиков, но сегодня, видимо, понял, что деваться некуда, и добровольно сдался, когда к нему приехали», — добавил второй источник. Сейчас мужчина находится на допросе в отделе полиции. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу городского УМВД РФ, ответ будет опубликован, как только поступит. Как писало URA.RU, нападение произошло 1 августа в цехе, где работает женщина. По предварительным данным, Александр приехал туда пьяным и накинулся на бывшую возлюбленную. Он ранил ее в висок, женщине удалось отбиться от агрессора. После его скрутили ее коллеги, но ему удалось покинуть место происшествия. Что стало причиной нападения, доподлинно неизвестно. Ранее пострадавшая говорила URA.RU, что в июне ушла от Александра из-за постоянных скандалов. Мужчина, по ее словам, поднимал на нее руку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские задержали 31-летнего Александра К., который приехал на работу к бывшей с пистолетом и ножом и напал на нее. Информацию URA.RU подтвердили два источника. По словам первого собеседника, мужчину задержали утром 4 августа. «Некоторое время он скрывался от силовиков, но сегодня, видимо, понял, что деваться некуда, и добровольно сдался, когда к нему приехали», — добавил второй источник. Сейчас мужчина находится на допросе в отделе полиции. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу городского УМВД РФ, ответ будет опубликован, как только поступит. Как писало URA.RU, нападение произошло 1 августа в цехе, где работает женщина. По предварительным данным, Александр приехал туда пьяным и накинулся на бывшую возлюбленную. Он ранил ее в висок, женщине удалось отбиться от агрессора. После его скрутили ее коллеги, но ему удалось покинуть место происшествия. Что стало причиной нападения, доподлинно неизвестно. Ранее пострадавшая говорила URA.RU, что в июне ушла от Александра из-за постоянных скандалов. Мужчина, по ее словам, поднимал на нее руку.