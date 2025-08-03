03 августа 2025

В Екатеринбурге задержали мужчину, который хотел убить бывшую на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Туризм, охота и рыбалка". Пермь, оружие, пистолет ярыгина
Мужчина был вооружен ножом и пистолетом Фото:

Полицейские задержали 31-летнего Александра К., который приехал на работу к бывшей с пистолетом и ножом и напал на нее. Информацию URA.RU подтвердили два источника.

По словам первого собеседника, мужчину задержали утром 4 августа. «Некоторое время он скрывался от силовиков, но сегодня, видимо, понял, что деваться некуда, и добровольно сдался, когда к нему приехали», — добавил второй источник.

Сейчас мужчина находится на допросе в отделе полиции. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу городского УМВД РФ, ответ будет опубликован, как только поступит.

Как писало URA.RU, нападение произошло 1 августа в цехе, где работает женщина. По предварительным данным, Александр приехал туда пьяным и накинулся на бывшую возлюбленную. Он ранил ее в висок, женщине удалось отбиться от агрессора. После его скрутили ее коллеги, но ему удалось покинуть место происшествия.

Что стало причиной нападения, доподлинно неизвестно. Ранее пострадавшая говорила URA.RU, что в июне ушла от Александра из-за постоянных скандалов. Мужчина, по ее словам, поднимал на нее руку.

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Полицейские задержали 31-летнего Александра К., который приехал на работу к бывшей с пистолетом и ножом и напал на нее. Информацию URA.RU подтвердили два источника. По словам первого собеседника, мужчину задержали утром 4 августа. «Некоторое время он скрывался от силовиков, но сегодня, видимо, понял, что деваться некуда, и добровольно сдался, когда к нему приехали», — добавил второй источник. Сейчас мужчина находится на допросе в отделе полиции. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу городского УМВД РФ, ответ будет опубликован, как только поступит. Как писало URA.RU, нападение произошло 1 августа в цехе, где работает женщина. По предварительным данным, Александр приехал туда пьяным и накинулся на бывшую возлюбленную. Он ранил ее в висок, женщине удалось отбиться от агрессора. После его скрутили ее коллеги, но ему удалось покинуть место происшествия. Что стало причиной нападения, доподлинно неизвестно. Ранее пострадавшая говорила URA.RU, что в июне ушла от Александра из-за постоянных скандалов. Мужчина, по ее словам, поднимал на нее руку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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