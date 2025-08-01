Екатеринбуржец взял нож с пистолетом и поехал убивать бывшую на работе. Фото

01 августа 2025 в 18:55 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 1 августа на Эльмаше Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Екатеринбурге 31-летний Александр приехал к бывшей сожительнице на работу в цех с ножом и травматическим пистолетом, чтобы, как она уверяет, убить ее. Мужчина замахнулся ножом и задел висок 32-летней Валерии, она смогла отбиться от агрессора. URA.RU рассказывает подробности криминальной истории. «Сначала он написал мне сообщение: „Еду валить тебя“. А потом, когда я сидела в столовой, увидела, как он идет. В руках был нож. Он подошел и замахнулся на меня, попал в висок. Руками у меня получилось выбить его, а позже убежать [от Александра]. После этого его скрутили мои коллеги, которые тоже обедали», — рассказала URA.RU потерпевшая. По ее словам, с собой у мужчины был пистолет. Им он якобы целился в нее, но выстрелить ему помешали. Предположительно, в момент нападения Александр был в алкогольном опьянении. Он смог сбежать с места происшествия, оставив там и нож, и пистолет, уверяет собеседница агентства. Александр, по ее словам, раньше занимался кикбоксингом. Последние полгода он работает в автосервисе. На звонок корреспондента мужчина не ответил. «Сейчас он сидит в квартире с нашим совместным полуторагодовалым сыном. Я ушла от него еще 10 июня (они жили вместе с 2023-го — прим. ред.) — после очередного скандала. Он часто избивал меня», — вспоминает Валерия. Сейчас с пострадавшей работают представители «Русской общины», которые помогают ей. Она написала заявление в полицию. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу городского УМВД РФ. Ответ ожидается. Обновлено в 19:49 (17:49 по МСК) Заявление о нападении поступило в отдел полиции №14 УМВД России по Екатеринбургу. Сотрудники территориального ОВД организовали проверку, пострадавшую отправили на судмедэкспертизу. «По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — пояснили в полиции. Девушке чудом удалось отбиться от буйного мужчины Фото: предоставлено Валерией Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 31-летний Александр приехал к бывшей сожительнице на работу в цех с ножом и травматическим пистолетом, чтобы, как она уверяет, убить ее. Мужчина замахнулся ножом и задел висок 32-летней Валерии, она смогла отбиться от агрессора. URA.RU рассказывает подробности криминальной истории. «Сначала он написал мне сообщение: „Еду валить тебя“. А потом, когда я сидела в столовой, увидела, как он идет. В руках был нож. Он подошел и замахнулся на меня, попал в висок. Руками у меня получилось выбить его, а позже убежать [от Александра]. После этого его скрутили мои коллеги, которые тоже обедали», — рассказала URA.RU потерпевшая. По ее словам, с собой у мужчины был пистолет. Им он якобы целился в нее, но выстрелить ему помешали. Предположительно, в момент нападения Александр был в алкогольном опьянении. Он смог сбежать с места происшествия, оставив там и нож, и пистолет, уверяет собеседница агентства. Александр, по ее словам, раньше занимался кикбоксингом. Последние полгода он работает в автосервисе. На звонок корреспондента мужчина не ответил. «Сейчас он сидит в квартире с нашим совместным полуторагодовалым сыном. Я ушла от него еще 10 июня (они жили вместе с 2023-го — прим. ред.) — после очередного скандала. Он часто избивал меня», — вспоминает Валерия. Сейчас с пострадавшей работают представители «Русской общины», которые помогают ей. Она написала заявление в полицию. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу городского УМВД РФ. Ответ ожидается. Обновлено в 19:49 (17:49 по МСК) Заявление о нападении поступило в отдел полиции №14 УМВД России по Екатеринбургу. Сотрудники территориального ОВД организовали проверку, пострадавшую отправили на судмедэкспертизу. «По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — пояснили в полиции.