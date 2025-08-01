01 августа 2025

«Спокойный, вежливый»: что известно о екатеринбуржце, который поехал убивать бывшую с пистолетом

Спортсмен с пистолетом и ножом напал на бывшую в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нападавший профессионально занимался кикбоксингом
Нападавший профессионально занимался кикбоксингом Фото:

Екатеринбуржец Александр, который 1 августа набросился на бывшую с пистолетом и ножом на ее работе, занимался кикбоксингом. Сейчас мужчина работает в автосервисе, рассказала URA.RU потерпевшая.

«Он раньше вроде бы профессионально занимался кикбоксингом, сейчас просто тренируется. Но с виду он не кажется грозным. Спокойный, вежливый мужчинка», — сказала собеседница агентства.

Они познакомились в 2022 году, когда вместе работали в цехе. Через год съехались, у пары появился мальчик (сейчас ему 1,5 года). Но после рождения сына отношения стали напряженными. «Он распускает руки, может допиться до потери памяти. И при этом говорит, что я плохая мать, что это я много выпиваю. В июне я ушла от него после того, как он в очередной раз поднял на меня руку. Сейчас через суд я хочу добиться, чтобы ребенок жил со мной», — рассказала женщина.

По ее словам, Александр напал на нее во время обеда на ее работе. Он замахнулся ножом и попал в висок. Ей чудом удалось отбиться. Ее коллеги скрутили мужчину, который, предположительно, был пьян. В руках у него также якобы был пистолет. Он сбежал с места происшествия.

Пострадавшая обратилась в полицию. По ее заявлению силовики организовали проверку. На звонок корреспондента мужчина не ответил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец Александр, который 1 августа набросился на бывшую с пистолетом и ножом на ее работе, занимался кикбоксингом. Сейчас мужчина работает в автосервисе, рассказала URA.RU потерпевшая. «Он раньше вроде бы профессионально занимался кикбоксингом, сейчас просто тренируется. Но с виду он не кажется грозным. Спокойный, вежливый мужчинка», — сказала собеседница агентства. Они познакомились в 2022 году, когда вместе работали в цехе. Через год съехались, у пары появился мальчик (сейчас ему 1,5 года). Но после рождения сына отношения стали напряженными. «Он распускает руки, может допиться до потери памяти. И при этом говорит, что я плохая мать, что это я много выпиваю. В июне я ушла от него после того, как он в очередной раз поднял на меня руку. Сейчас через суд я хочу добиться, чтобы ребенок жил со мной», — рассказала женщина. По ее словам, Александр напал на нее во время обеда на ее работе. Он замахнулся ножом и попал в висок. Ей чудом удалось отбиться. Ее коллеги скрутили мужчину, который, предположительно, был пьян. В руках у него также якобы был пистолет. Он сбежал с места происшествия. Пострадавшая обратилась в полицию. По ее заявлению силовики организовали проверку. На звонок корреспондента мужчина не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...