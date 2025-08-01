«Спокойный, вежливый»: что известно о екатеринбуржце, который поехал убивать бывшую с пистолетом

Екатеринбуржец Александр, который 1 августа набросился на бывшую с пистолетом и ножом на ее работе, занимался кикбоксингом. Сейчас мужчина работает в автосервисе, рассказала URA.RU потерпевшая.
«Он раньше вроде бы профессионально занимался кикбоксингом, сейчас просто тренируется. Но с виду он не кажется грозным. Спокойный, вежливый мужчинка», — сказала собеседница агентства.
Они познакомились в 2022 году, когда вместе работали в цехе. Через год съехались, у пары появился мальчик (сейчас ему 1,5 года). Но после рождения сына отношения стали напряженными. «Он распускает руки, может допиться до потери памяти. И при этом говорит, что я плохая мать, что это я много выпиваю. В июне я ушла от него после того, как он в очередной раз поднял на меня руку. Сейчас через суд я хочу добиться, чтобы ребенок жил со мной», — рассказала женщина.
По ее словам, Александр напал на нее во время обеда на ее работе. Он замахнулся ножом и попал в висок. Ей чудом удалось отбиться. Ее коллеги скрутили мужчину, который, предположительно, был пьян. В руках у него также якобы был пистолет. Он сбежал с места происшествия.
Пострадавшая обратилась в полицию. По ее заявлению силовики организовали проверку. На звонок корреспондента мужчина не ответил.
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