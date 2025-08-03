03 августа 2025
02 августа 2025

«Че ты ведешь себя как идиотка?»: в ХМАО живодер пытал собаку и выкладывал видео соцсети

В ХМАО живодер пытал собаку и выкладывал это в соцсети
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция начала проверку после издевательства над щенком в Нефтеюганске
Полиция начала проверку после издевательства над щенком в Нефтеюганске Фото:

В Нефтеюганске мужчина жестоко избивал собаку и выкладывал это в социальные сети. Полиция начала проверку.

«Че ты ведешь себя как идиотка? Ты еще будешь на меня огрызаться? Я же тебя порву» — говорит мужчина на видео. Он бьет щенка головой об стол и пытает за кадром — животное заходится визгом от боли.

В полиции ХМАО URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливается личность живодера и обстоятельства инцидента.

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В Нефтеюганске мужчина жестоко избивал собаку и выкладывал это в социальные сети. Полиция начала проверку. «Че ты ведешь себя как идиотка? Ты еще будешь на меня огрызаться? Я же тебя порву» — говорит мужчина на видео. Он бьет щенка головой об стол и пытает за кадром — животное заходится визгом от боли. В полиции ХМАО URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливается личность живодера и обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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