«Че ты ведешь себя как идиотка?»: в ХМАО живодер пытал собаку и выкладывал видео соцсети

Полиция начала проверку после издевательства над щенком в Нефтеюганске
В Нефтеюганске мужчина жестоко избивал собаку и выкладывал это в социальные сети. Полиция начала проверку.
«Че ты ведешь себя как идиотка? Ты еще будешь на меня огрызаться? Я же тебя порву» — говорит мужчина на видео. Он бьет щенка головой об стол и пытает за кадром — животное заходится визгом от боли.
В полиции ХМАО URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливается личность живодера и обстоятельства инцидента.
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