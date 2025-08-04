Путин назвал главную проблему в ДНР

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным затронул вопросы, связанные с восстановлением производственной и социальной инфраструктуры региона после обстрелов ВСУ. Подобное является актуальной темой для дальнейшего развития Донецкой Народной Республики.
«Хотел с вами обсудить сегодня некоторые вопросы, которые считаю наиболее актуальными. Это водоснабжение, восстановление жилого строительного фонда, работа на ряде других объектов, в том числе структурных. Потом экономика в целом и, конечно, к угольной отрасли есть вопросы, которые требуют особого внимания. Ну и социалка — из нее прежде всего [нужно затронуть вопросы] здравоохранения», — заявил Путин на встрече с Пушилиным. Информация приводится на сайте Кремля.
Мариуполь планируется превратить в важнейший транспортный центр с развитой инфраструктурой, включающей современный аэропорт и морской порт. Об этом рассказал Денис Пушилин, представив масштабные проекты по развитию города.
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