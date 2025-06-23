Глава ДНР построил грандиозные планы на Мариуполь

Мариуполь должен стать ключевым транспортным узлом с современным аэропортом и морским портом. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин анонсировал масштабные планы по развитию города.
«Мариуполь станет вообще таким транспортным хабом, потому что здесь концентрированы будут и автомобильные дороги, и железнодорожный транспорт, и морской торговый порт, и авиасообщение», — заявил глава ДНР на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова передает РИА «Новости».
По словам Пушилина, вопрос разминирования и восстановление аэропорта города зависят от вопросов безопасности. Он отметил, что, как только обстановка стабилизируется, работы на объекте начнутся.
Также в планах Пушилина развитие туризма. По его словам, в ДНР есть перспективы для расширения туристической сферы и совершенствования курортной инфраструктуры.
Ранее в ДНР была создана новая сеть автобусных маршрутов, охватывающая популярные курортные и туристические направления. Количество рейсов по новым маршрутам значительно увеличено для удовлетворения спроса пассажиров, передает Pravda.ru.
Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня 2025 года. На нем были представлены новейшие достижения России в сфере технологий — от роботов до высокоскоростных магистралей.
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