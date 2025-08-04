Вологодский губернатор поставил ультиматум челябинскому миллиардеру

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поставил ответил на нежелание сети «Красное и белое» челябинского миллиардера Сергея Студенникова. Он заявил, что в магазинах сети останется лишь бакалея, и посоветовал сменить вывеску.
«Ну пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет», — заявил Филимонов в своем telegram-канале.
Ранее Филимонов заявил, что сеть челябинского миллиардера уходит из города. Якобы фирме аннулировали лицензию на торговлю алкоголем. Всем сотрудникам он обещал помочь с поиском новой работы.
В сети эту информацию опровергли. Сам Студенников также заявил, что точки продолжат работу.
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