Вологодский губернатор поставил ультиматум челябинскому миллиардеру

Губернатор Вологодской области попросил «Красное и белое» сменить название
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«Красное и белое» рекомендовали провести ребрендинг
«Красное и белое» рекомендовали провести ребрендинг Фото:

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поставил ответил на нежелание сети «Красное и белое» челябинского миллиардера Сергея Студенникова. Он заявил, что в магазинах сети останется лишь бакалея, и посоветовал сменить вывеску.

«Ну пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет», — заявил Филимонов в своем telegram-канале.

Ранее Филимонов заявил, что сеть челябинского миллиардера уходит из города. Якобы фирме аннулировали лицензию на торговлю алкоголем. Всем сотрудникам он обещал помочь с поиском новой работы.

В сети эту информацию опровергли. Сам Студенников также заявил, что точки продолжат работу.

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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поставил ответил на нежелание сети «Красное и белое» челябинского миллиардера Сергея Студенникова. Он заявил, что в магазинах сети останется лишь бакалея, и посоветовал сменить вывеску. «Ну пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет», — заявил Филимонов в своем telegram-канале. Ранее Филимонов заявил, что сеть челябинского миллиардера уходит из города. Якобы фирме аннулировали лицензию на торговлю алкоголем. Всем сотрудникам он обещал помочь с поиском новой работы. В сети эту информацию опровергли. Сам Студенников также заявил, что точки продолжат работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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