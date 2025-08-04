«Иванушки» и Feduk: кто из звезд выступит на фестивале под открытым небом в Сургуте

На опен-эйр в Сургут приедут «Иванушки International» и рэпер Feduk
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Рэпер Feduk приедет на опен-эйр в Сургут
Рэпер Feduk приедет на опен-эйр в Сургут Фото:

На фестивале OMEDIA! под открытым небом в Сургуте (ХМАО) выступит группа «Иванушки International», рок-группа Gayazovs Brothers (Тимур и Ильяс Гаязовы) и рэпер Feduk. Об этом медиакомпания сообщила на своем сайте.

«Творческая программа на большой сцене очень масштабная. <…> Выступят Gayazovs Brothers, Feduk и „Иванушки International“», — рассказала генпродюсер медиакомпании Елена Саган. Фестиваль состоится 10 августа. Подробности программы организаторы обещают раскрыть позже.

В 2024 году на опен-эйр в Сургут приезжали автор хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова, группа «Стрелки», певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина и Хабиб. А праздничный салют пришлось отменить в связи с правилами безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, как прошел бесплатный концерт в Ханты-Мансийске в честь закрытия молодежного форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся». На сцене выступили основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и сын эстрадного певца Олега Газманова Родион. Также на публику вышла и певица Елизавета Долженкова.

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На фестивале OMEDIA! под открытым небом в Сургуте (ХМАО) выступит группа «Иванушки International», рок-группа Gayazovs Brothers (Тимур и Ильяс Гаязовы) и рэпер Feduk. Об этом медиакомпания сообщила на своем сайте. «Творческая программа на большой сцене очень масштабная. <…> Выступят Gayazovs Brothers, Feduk и „Иванушки International“», — рассказала генпродюсер медиакомпании Елена Саган. Фестиваль состоится 10 августа. Подробности программы организаторы обещают раскрыть позже. В 2024 году на опен-эйр в Сургут приезжали автор хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова, группа «Стрелки», певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина и Хабиб. А праздничный салют пришлось отменить в связи с правилами безопасности. Ранее URA.RU сообщало, как прошел бесплатный концерт в Ханты-Мансийске в честь закрытия молодежного форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся». На сцене выступили основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и сын эстрадного певца Олега Газманова Родион. Также на публику вышла и певица Елизавета Долженкова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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