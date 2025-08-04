Закрытие челябинской сети «Красное & Белое» в Вологде вызовет рост нелегальной продукции

Закрытие челябинских лицензированных магазинов по продаже алкогольных напитков «Красное & Белое» в Вологде может привести к росту нелегальной продукции. Об этом заявили в Росалкогольтабакконтроле.
«Закрытие лицензированных магазинов по продаже алкогольных напитков приведет к появлению альтернативных каналов продаж вне правового поля, то есть продаж нелегальной продукции», — заявили в Росалкогольтабакконтроле. Об этом пишет «Коммерсант».
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ранее заявил, что сеть «Красное & Белое» полностью уходит из региона. Основатель сети Сергей Студенников эту информацию опроверг.
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