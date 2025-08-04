Закрытие челябинской сети «Красное & Белое» в Вологде вызовет рост нелегальной продукции

Закрытие челябинской сети «Красное & Белое» вызовет рост нелегальной продукции
© Служба новостей «URA.RU»
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Уход лицензированных магазинов по продаже алкоголя приведет к созданию альтернативных каналов
Уход лицензированных магазинов по продаже алкоголя приведет к созданию альтернативных каналов Фото:

Закрытие челябинских лицензированных магазинов по продаже алкогольных напитков «Красное & Белое» в Вологде может привести к росту нелегальной продукции. Об этом заявили в Росалкогольтабакконтроле. 

«Закрытие лицензированных магазинов по продаже алкогольных напитков приведет к появлению альтернативных каналов продаж вне правового поля, то есть продаж нелегальной продукции», — заявили в Росалкогольтабакконтроле. Об этом пишет «Коммерсант». 

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ранее заявил, что сеть «Красное & Белое» полностью уходит из региона. Основатель сети Сергей Студенников эту информацию опроверг

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Закрытие челябинских лицензированных магазинов по продаже алкогольных напитков «Красное & Белое» в Вологде может привести к росту нелегальной продукции. Об этом заявили в Росалкогольтабакконтроле.  «Закрытие лицензированных магазинов по продаже алкогольных напитков приведет к появлению альтернативных каналов продаж вне правового поля, то есть продаж нелегальной продукции», — заявили в Росалкогольтабакконтроле. Об этом пишет «Коммерсант».  Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ранее заявил, что сеть «Красное & Белое» полностью уходит из региона. Основатель сети Сергей Студенников эту информацию опроверг. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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