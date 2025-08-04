04 августа 2025

Медведев ответил на решение о снятии моратория на ракеты

Медведев: снятие моратория на размещение ракет - ответ на действия НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев жестко прокомментировал снятие моратория на ракеты
Медведев жестко прокомментировал снятие моратория на ракеты Фото:

Решение о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало ответом на антироссийские действия стран НАТО. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ждите дальнейших шагов», — отметил Дмитрий Медведев в своем аккаунте на платформе X.

Ранее, после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году, Россия добровольно ввела односторонний мораторий на размещение таких вооружений и предлагала странам НАТО принять аналогичные меры, однако предложения были отклонены. Министерство иностранных дел РФ отмечало, что на решение о прекращении моратория повлияло размещение американских ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Решение о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало ответом на антироссийские действия стран НАТО. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ждите дальнейших шагов», — отметил Дмитрий Медведев в своем аккаунте на платформе X. Ранее, после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году, Россия добровольно ввела односторонний мораторий на размещение таких вооружений и предлагала странам НАТО принять аналогичные меры, однако предложения были отклонены. Министерство иностранных дел РФ отмечало, что на решение о прекращении моратория повлияло размещение американских ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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