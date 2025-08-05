Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту шести километров

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Высота самого вулкана составляет 1856 метров
Высота самого вулкана составляет 1856 метров Фото:

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6000 метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Населенные пункты на пути распространения шлейфа отсутствуют, выпадения пепла в жилых районах зафиксировано не было. «Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет. Вулкану Крашенинникова присвоен „оранжевый“ код авиационной опасности», — сообщили в telegram-канале министерства.

По данным специалистов, шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. Сотрудники МЧС России рекомендуют воздержаться от посещения окрестностей вулкана и не совершать восхождения на его вершину в связи с сохраняющейся опасностью.

Вулкан Крашенинникова начал извергаться 3 августа 2025 года, выбросив столб пепла на высоту около 6000 метров. По данным ученых, угрозы для жителей, туристов и инфраструктуры региона нет, поскольку пепловый шлейф уходит в сторону Тихого океана, а территория вокруг вулкана малонаселена и лишена густой растительности.

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Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6000 метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю. Населенные пункты на пути распространения шлейфа отсутствуют, выпадения пепла в жилых районах зафиксировано не было. «Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет. Вулкану Крашенинникова присвоен „оранжевый“ код авиационной опасности», — сообщили в telegram-канале министерства. По данным специалистов, шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. Сотрудники МЧС России рекомендуют воздержаться от посещения окрестностей вулкана и не совершать восхождения на его вершину в связи с сохраняющейся опасностью. Вулкан Крашенинникова начал извергаться 3 августа 2025 года, выбросив столб пепла на высоту около 6000 метров. По данным ученых, угрозы для жителей, туристов и инфраструктуры региона нет, поскольку пепловый шлейф уходит в сторону Тихого океана, а территория вокруг вулкана малонаселена и лишена густой растительности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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