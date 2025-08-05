Врач раскрыл, почему каждый пятый ребенок в России имеет избыточный вес

Главные причины детского ожирения — недостаток движения, избыток сахара в продуктах и хронический недосып. Об этом заявила нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун.
«Каждый пятый ребенок в России страдает от лишнего веса. Основные причины — малоподвижный образ жизни, переизбыток сахара в рационе и хронический недосып и нарушения пищевого поведения», — рассказала Порхун в интервью РИА Новости.
По ее словам, современные дети двигаются менее часа в день при норме ВОЗ в 2 часа, потребляют слишком много скрытого сахара. Даже в «полезных» продуктах вроде детского йогурта может содержаться до 4 кусочков сахара на 100 грамм.
Специалист объяснила, что систематический недосып нарушает гормональную регуляцию аппетита, а подростки 12-16 лет часто «заедают» стресс, что приводит к перееданию. Также проблемой становится неофобия — отказ от новой пищи в пользу ограниченного рациона, преимущественно пюреобразной консистенции, что мешает формированию здоровых пищевых привычек.
Порхун предупредила, что детское ожирение в 4 раза повышает риск развития диабета 2 типа, способствует ранним сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушает работу опорно-двигательного аппарата. При этом проблемы с кожей и волосами из-за гормональных сбоев дополнительно ухудшают психологическое состояние подростков.
Врач подчеркнула, что решение проблемы — не в запретах, а в формировании устойчивых привычек. «Сбалансированное питание, включающее суперфуды, разумный режим и регулярная физическая активность создают среду, где здоровый выбор становится естественным», — заключила нутрициолог.
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