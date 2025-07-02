Эндокринолог рассказала, почему важно лечить ожирение

Эндокринолог Пронина: ожирение влияет на сердечно-сосудистую систему
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Центр косметологии и пластической хирургии имени С. В. Нудельмана. Екатеринбург , прием у врача, стетоскоп, здоровье, медицина
Эндокринологи рекомендуют лечить ожирение в обязательном порядке Фото:

Фактором риска возникновения ряда заболеваний является ожирение. Данная проблема поддается коррекции и лечению даже в запущенных случаях. Чем опасен избиточный вес и что делать в целях профилактики, рассказала врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Пронина.

«Ожирение необходимо лечить, так как избыток жировой ткани увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, патологий опорно-двигательного аппарата, бесплодия, нарушения менструального цикла и снижения потенции. Также при ожирении рецепторы жировых клеток перестают адекватно связываться с инсулином, что может приводить к сахарному диабету и метаболическому синдрому — нарушению гормональных и обменных процессов», — предупреждает Дарья Пронина, врач-эндокринолог. Кроме того, лишний вес может приводить к частым головным болям, повышению давления, одышке и в целом снижать качество жизни.

Есть два параметра, при помощи которых врач диагностирует ожирение: индекс массы тела — сокращенно ИМТ — и объем талии. Формула расчета индекса массы тела: ИМТ = вес в килограммах: рост в метрах. Значение ИМТ больше или равное 30 означает ожирение у человека. Также окружность талии больше 94 сантиметров у мужчин и 80 сантиметров у женщин говорит об ожирении.

Лечить ожирение можно немедикаментозными методами, так и при помощи лекарств. Первый способ предполагает коррекцию питания и образа жизни. «Здоровое питание, качественный сон и регулярная физическая активность помогают не только контролировать массу тела, но и снижать риск возникновения сопутствующих заболеваний. При этом медикаментозная терапия назначается в случае, если остальные способы не принесли должного результата», — говорит Пронина.

Для избежания осложнений ожирения, нужно обратиться к врачу-эндокринологу. Врач ответит на все вопросы и поможет подобрать или скорректировать лечение.

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Фактором риска возникновения ряда заболеваний является ожирение. Данная проблема поддается коррекции и лечению даже в запущенных случаях. Чем опасен избиточный вес и что делать в целях профилактики, рассказала врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Пронина. «Ожирение необходимо лечить, так как избыток жировой ткани увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, патологий опорно-двигательного аппарата, бесплодия, нарушения менструального цикла и снижения потенции. Также при ожирении рецепторы жировых клеток перестают адекватно связываться с инсулином, что может приводить к сахарному диабету и метаболическому синдрому — нарушению гормональных и обменных процессов», — предупреждает Дарья Пронина, врач-эндокринолог. Кроме того, лишний вес может приводить к частым головным болям, повышению давления, одышке и в целом снижать качество жизни. Есть два параметра, при помощи которых врач диагностирует ожирение: индекс массы тела — сокращенно ИМТ — и объем талии. Формула расчета индекса массы тела: ИМТ = вес в килограммах: рост в метрах. Значение ИМТ больше или равное 30 означает ожирение у человека. Также окружность талии больше 94 сантиметров у мужчин и 80 сантиметров у женщин говорит об ожирении. Лечить ожирение можно немедикаментозными методами, так и при помощи лекарств. Первый способ предполагает коррекцию питания и образа жизни. «Здоровое питание, качественный сон и регулярная физическая активность помогают не только контролировать массу тела, но и снижать риск возникновения сопутствующих заболеваний. При этом медикаментозная терапия назначается в случае, если остальные способы не принесли должного результата», — говорит Пронина. Для избежания осложнений ожирения, нужно обратиться к врачу-эндокринологу. Врач ответит на все вопросы и поможет подобрать или скорректировать лечение.
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