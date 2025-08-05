Россияне рискуют получить штраф за уборку

Жителям многоквартирных домов могут грозить штрафы за использование бытовой техники в ночное время, если шум от пылесосов или стиральных машин превышает допустимые нормы. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
«Использование бытовой техники в вечернее и ночное время может быть расценено как нарушение, если уровень шума превышает установленные нормы. В Госдуме сейчас рассматривается федеральный закон о тишине, который установит единые правила для всех регионов. Проект предусматривает запрет на шум с 23:00 до 07:00, „тихий час“ с 13:00 до 15:00 и ограничение ремонтных работ с 09:00 до 19:00 в будние дни», — предупредил Машаров в интервью РИА Новости.
Эксперт напомнил, что к нарушениям относятся не только громкая музыка и ремонт, но и работа бытовой техники, лай собак, крики и другие источники шума. Согласно статье 6.4 КоАП РФ, физическим лицам за такие нарушения грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей, должностным лицам — от 1 до 2 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 10 до 20 тысяч рублей с возможным приостановлением деятельности до 90 суток.
Машаров отметил, что соседи вправе обращаться с жалобами в полицию, управляющую компанию или даже подавать иск в суд о компенсации морального вреда. Хотя КоАП РФ не содержит прямого запрета на шум, ответственность предусмотрена за нарушение санитарных норм, ограничивающих уровень шума.
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