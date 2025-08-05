Экс-главком НАТО призвал Трампа хранить от России секрет о «хищных» подлодках

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По словам Ставридиса, к российским границам могли быть перемещены гигантские подлодки класса «Огайо», способные нести 150 ракет «Томагавк»
По словам Ставридиса, к российским границам могли быть перемещены гигантские подлодки класса «Огайо», способные нести 150 ракет «Томагавк» Фото:
новость из сюжета
Трамп приказал разместить ядерные подлодки после ссоры с Медведевым

Президент США Дональд Трамп должен хранить в секрете и не раскрывать России сведения о дислокации американских атомных подводных лодок. Об этом сообщил бывший верховный главнокомандующий НАТО адмирал Джеймс Ставридис.

«Эти грозные корабли — высшие хищники океана. И их местонахождение всегда держится в секрете», — заявил Ставридис. Его слова приводит Bloomberg. Он отметил, что после недавней публичной перепалки между заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым и Трампом, последний распорядился переместить две атомные субмарины ближе к российским берегам.

В связи с этим адмирал напомнил, что ВМС США располагают тремя типами атомных субмарин: стратегическими ракетоносцами класса «Огайо», ударными подлодками и четырьмя переоборудованными лодками «Огайо», способными нести до 150 крылатых ракет «Томагавк». По его мнению, именно такие суда могли быть направлены ближе к России, поскольку дальность их вооружения позволяет наносить удары на значительном расстоянии. Ставридис подчеркнул, что перемещения этих подлодок должны оставаться строго засекреченными для сохранения военного баланса.

В Кремле, комментируя спор между Медведевым и Трампом, подчеркнули, что в российском руководстве существуют разные мнения, однако внешнюю политику государства определяет только президент Владимир Путин. В ходе перепалки Медведев упомянул о «мертвой руке» — известной на Западе как система «Периметр», способной автоматически нанести ответный ядерный удар. Трамп заявил, что переместил подлодки ближе к России в ответ на возможную угрозу. В Кремле отметили, что речь не идет об эскалации, но призвали к осторожности в вопросах ядерной риторики.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что Дональд Трамп использует угрозы размещения ядерных подлодок у российских берегов как инструмент давления на Москву для принуждения к переговорам, продолжая линию своего предшественника Джо Байдена. Его главная цель, по мнению эксперта, это экономическое истощение России и принуждение к уступкам на переговорах.

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Президент США Дональд Трамп должен хранить в секрете и не раскрывать России сведения о дислокации американских атомных подводных лодок. Об этом сообщил бывший верховный главнокомандующий НАТО адмирал Джеймс Ставридис. «Эти грозные корабли — высшие хищники океана. И их местонахождение всегда держится в секрете», — заявил Ставридис. Его слова приводит Bloomberg. Он отметил, что после недавней публичной перепалки между заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым и Трампом, последний распорядился переместить две атомные субмарины ближе к российским берегам. В связи с этим адмирал напомнил, что ВМС США располагают тремя типами атомных субмарин: стратегическими ракетоносцами класса «Огайо», ударными подлодками и четырьмя переоборудованными лодками «Огайо», способными нести до 150 крылатых ракет «Томагавк». По его мнению, именно такие суда могли быть направлены ближе к России, поскольку дальность их вооружения позволяет наносить удары на значительном расстоянии. Ставридис подчеркнул, что перемещения этих подлодок должны оставаться строго засекреченными для сохранения военного баланса. В Кремле, комментируя спор между Медведевым и Трампом, подчеркнули, что в российском руководстве существуют разные мнения, однако внешнюю политику государства определяет только президент Владимир Путин. В ходе перепалки Медведев упомянул о «мертвой руке» — известной на Западе как система «Периметр», способной автоматически нанести ответный ядерный удар. Трамп заявил, что переместил подлодки ближе к России в ответ на возможную угрозу. В Кремле отметили, что речь не идет об эскалации, но призвали к осторожности в вопросах ядерной риторики. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что Дональд Трамп использует угрозы размещения ядерных подлодок у российских берегов как инструмент давления на Москву для принуждения к переговорам, продолжая линию своего предшественника Джо Байдена. Его главная цель, по мнению эксперта, это экономическое истощение России и принуждение к уступкам на переговорах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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