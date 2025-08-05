Силовики нагрянули в офис скандальной УК в Екатеринбурге. Фото, видео

В Екатеринбурге полицейские приехали в офис управляющей компании «Народная»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики закрыли проход в офис УК
Силовики закрыли проход в офис УК Фото:

В Екатеринбурге на улице Лукиных, 14 силовики нагрянули в офис скандальной управляющей компании «Народная» (входит в бизнес-группу Виктора и Евгения Старокожевых). Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

Проход на территорию здания, где находится УК, перекрыт. Сейчас там работают сотрудники Следственного комитета и ОМОНа. Следователи упаковывают вещи в черные мешки. Внутри также находится офис юридической компании «Правовой советник», которая принадлежит родственнице Старокожевых — Ольге Старокожевой.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям ведомств. Ответ будет опубликован, как только поступит. В самой управляющей компании на звонок не ответили.

УК «Народная» зачастую оказывается в центре скандалов из-за проблем в домах, которые обслуживает. Так, недавно жильцы дома на проспекте Ленина,2, пожаловались на отсутствие электричества. А весной в этом же доме на целый месяц пропал газ.

Около семи лет назад Виктора Старокожева обвинили в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. По версии следствия, с июня 2015 года по декабрь 2016 года Старокожев подделал протоколы общих собраний жильцов, чтобы передать в управление «УЖК ЖКО-Екатеринбург» 111 многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе.

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В Екатеринбурге на улице Лукиных, 14 силовики нагрянули в офис скандальной управляющей компании «Народная» (входит в бизнес-группу Виктора и Евгения Старокожевых). Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Проход на территорию здания, где находится УК, перекрыт. Сейчас там работают сотрудники Следственного комитета и ОМОНа. Следователи упаковывают вещи в черные мешки. Внутри также находится офис юридической компании «Правовой советник», которая принадлежит родственнице Старокожевых — Ольге Старокожевой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям ведомств. Ответ будет опубликован, как только поступит. В самой управляющей компании на звонок не ответили. УК «Народная» зачастую оказывается в центре скандалов из-за проблем в домах, которые обслуживает. Так, недавно жильцы дома на проспекте Ленина,2, пожаловались на отсутствие электричества. А весной в этом же доме на целый месяц пропал газ. Около семи лет назад Виктора Старокожева обвинили в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. По версии следствия, с июня 2015 года по декабрь 2016 года Старокожев подделал протоколы общих собраний жильцов, чтобы передать в управление «УЖК ЖКО-Екатеринбург» 111 многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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