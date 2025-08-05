В Екатеринбурге на улице Лукиных, 14 силовики нагрянули в офис скандальной управляющей компании «Народная» (входит в бизнес-группу Виктора и Евгения Старокожевых). Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
Проход на территорию здания, где находится УК, перекрыт. Сейчас там работают сотрудники Следственного комитета и ОМОНа. Следователи упаковывают вещи в черные мешки. Внутри также находится офис юридической компании «Правовой советник», которая принадлежит родственнице Старокожевых — Ольге Старокожевой.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям ведомств. Ответ будет опубликован, как только поступит. В самой управляющей компании на звонок не ответили.
УК «Народная» зачастую оказывается в центре скандалов из-за проблем в домах, которые обслуживает. Так, недавно жильцы дома на проспекте Ленина,2, пожаловались на отсутствие электричества. А весной в этом же доме на целый месяц пропал газ.
Около семи лет назад Виктора Старокожева обвинили в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. По версии следствия, с июня 2015 года по декабрь 2016 года Старокожев подделал протоколы общих собраний жильцов, чтобы передать в управление «УЖК ЖКО-Екатеринбург» 111 многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!