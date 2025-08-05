Компанию «коммунального короля» из Екатеринбурга оцепили силовики: что о ней известно

УК «Народная» в Екатеринбурге, куда нагрянул ОМОН, принадлежит Старокожеву

05 августа 2025 в 14:52 Размер текста - 17 +

Силовики закрыли проход в офис УК (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники силовых структур, включая ОМОН, появились у здания на улице Лукиных, 14, где расположен офис управляющей компании «Народная». Эту компанию связывают с именем Виктора Старокожева, которого в регионе называют «коммунальным королем». По словам очевидцев, силовики проводят в офисе оперативные мероприятия. Подробности о деятельности фирмы и ее владельце — в материале URA.RU. Масштабы деятельности компании Старокожевых Управляющая компания «Народная», а также аффилированные с семьей Старокожевых структуры за последние годы существенно расширили сферу влияния. Под управлением московской компании УКИКО, выкупленной Евгением Старокожевым (сын Виктора Старокожева), находятся сотни домов не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области. За последний год в лицензию УКИКО было добавлено более 700 домов из различных муниципалитетов региона. Финансовые претензии и судебные иски Новость по теме Силовики нагрянули в офис скандальной УК в Екатеринбурге. Фото, видео На протяжении последних лет к компаниям, связанным с Виктором Старокожевым, предъявляются многочисленные финансовые претензии со стороны поставщиков коммунальных услуг. Только за последние годы в суды поступило более 400 исков на общую сумму 600 миллионов рублей. Наиболее крупные кредиторы — «Водоканал», «Екатеринбургэнергосбыт», «Т Плюс» и другие ресурсоснабжающие организации. Взысканная сумма по этим искам уже превысила 400 миллионов рублей. Схемы работы и подозрения в нарушениях Как писали ранее в СМИ, компании Старокожева часто аккумулируют платежи жителей, но средства не всегда доходят до поставщиков ресурсов. В результате у ресурсников накапливаются долги, а компании-операторы могут объявить о банкротстве, оставив жителей и поставщиков без средств. Подобные схемы уже приводили к банкротству других структур Старокожева, например, «Екадом» и «ЖКХ-Екатеринбург». Проблемы с легитимностью управления домами Новость по теме Жители центра Екатеринбурга месяц живут без газа В феврале 2024 года департамент жилищного надзора Свердловской области сообщил о многочисленных случаях проведения фиктивных собраний собственников жилья для перевода домов под управление компаний Старокожева. В 45 из 79 выявленных случаев речь шла об УК «Народная». Основная причина признания протоколов недействительными — отсутствие кворума и невозможность подтвердить участие собственников. История уголовных дел и жалоб жильцов Ранее в отношении Виктора Старокожева возбуждалось уголовное дело по подозрению в подделке протоколов собраний жильцов. Однако после длительных судебных разбирательств дело было закрыто за отсутствием состава преступления. В 2021 году жильцы десятков домов жаловались на двойные квитанции за коммунальные услуги, что также связано с деятельностью компаний Старокожевых. Журналист URA.RU дважды пыталась связаться с Виктором Старокожевым. Однако оба раза дозвониться не удалось — линия занята. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудники силовых структур, включая ОМОН, появились у здания на улице Лукиных, 14, где расположен офис управляющей компании «Народная». Эту компанию связывают с именем Виктора Старокожева, которого в регионе называют «коммунальным королем». По словам очевидцев, силовики проводят в офисе оперативные мероприятия. Подробности о деятельности фирмы и ее владельце — в материале URA.RU. Управляющая компания «Народная», а также аффилированные с семьей Старокожевых структуры за последние годы существенно расширили сферу влияния. Под управлением московской компании УКИКО, выкупленной Евгением Старокожевым (сын Виктора Старокожева), находятся сотни домов не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области. За последний год в лицензию УКИКО было добавлено более 700 домов из различных муниципалитетов региона. На протяжении последних лет к компаниям, связанным с Виктором Старокожевым, предъявляются многочисленные финансовые претензии со стороны поставщиков коммунальных услуг. Только за последние годы в суды поступило более 400 исков на общую сумму 600 миллионов рублей. Наиболее крупные кредиторы — «Водоканал», «Екатеринбургэнергосбыт», «Т Плюс» и другие ресурсоснабжающие организации. Взысканная сумма по этим искам уже превысила 400 миллионов рублей. Как писали ранее в СМИ, компании Старокожева часто аккумулируют платежи жителей, но средства не всегда доходят до поставщиков ресурсов. В результате у ресурсников накапливаются долги, а компании-операторы могут объявить о банкротстве, оставив жителей и поставщиков без средств. Подобные схемы уже приводили к банкротству других структур Старокожева, например, «Екадом» и «ЖКХ-Екатеринбург». В феврале 2024 года департамент жилищного надзора Свердловской области сообщил о многочисленных случаях проведения фиктивных собраний собственников жилья для перевода домов под управление компаний Старокожева. В 45 из 79 выявленных случаев речь шла об УК «Народная». Основная причина признания протоколов недействительными — отсутствие кворума и невозможность подтвердить участие собственников. Ранее в отношении Виктора Старокожева возбуждалось уголовное дело по подозрению в подделке протоколов собраний жильцов. Однако после длительных судебных разбирательств дело было закрыто за отсутствием состава преступления. В 2021 году жильцы десятков домов жаловались на двойные квитанции за коммунальные услуги, что также связано с деятельностью компаний Старокожевых. Журналист URA.RU дважды пыталась связаться с Виктором Старокожевым. Однако оба раза дозвониться не удалось — линия занята.