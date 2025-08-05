Названа причина смерти известного спортивного комментатора Гришина

Тарасова: комментатора Гришина сбила электричка
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Комментатора Гришина сбила электричка, сообщила Тарасова
Комментатора Гришина сбила электричка, сообщила Тарасова Фото:

Известный спортивный комментатор Александр Гришин погиб после того, как его сбила электричка. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Это ужасная новость — его сбила электричка», — прокомментировала происшествие Тарасова. Ее слова передает РИА «Новости».

По данным telegram-канала Shot, трагедия произошла ночью в понедельник 4 августа. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета сообщили о начале доследственной проверки в связи с гибелью спортивного комментатора Гришина на железнодорожных путях.

Комментатор скончался на 48-м году жизни. Ранее супруга Александра Гришина, Анастасия, рассказала, что трагедия произошла в результате несчастного случая на железнодорожной платформе во время сильного дождя. Она не уточнила точное место происшествия.

Александр Гришин долгое время работал комментатором по фигурному катанию, часто выступал в эфире в тандеме с Татьяной Тарасовой. На протяжении многих лет он комментировал крупнейшие спортивные турниры, освещал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.

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Известный спортивный комментатор Александр Гришин погиб после того, как его сбила электричка. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Это ужасная новость — его сбила электричка», — прокомментировала происшествие Тарасова. Ее слова передает РИА «Новости». По данным telegram-канала Shot, трагедия произошла ночью в понедельник 4 августа. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета сообщили о начале доследственной проверки в связи с гибелью спортивного комментатора Гришина на железнодорожных путях. Комментатор скончался на 48-м году жизни. Ранее супруга Александра Гришина, Анастасия, рассказала, что трагедия произошла в результате несчастного случая на железнодорожной платформе во время сильного дождя. Она не уточнила точное место происшествия. Александр Гришин долгое время работал комментатором по фигурному катанию, часто выступал в эфире в тандеме с Татьяной Тарасовой. На протяжении многих лет он комментировал крупнейшие спортивные турниры, освещал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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