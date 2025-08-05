Названа причина смерти известного спортивного комментатора Гришина

Известный спортивный комментатор Александр Гришин погиб после того, как его сбила электричка. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
«Это ужасная новость — его сбила электричка», — прокомментировала происшествие Тарасова. Ее слова передает РИА «Новости».
По данным telegram-канала Shot, трагедия произошла ночью в понедельник 4 августа. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета сообщили о начале доследственной проверки в связи с гибелью спортивного комментатора Гришина на железнодорожных путях.
Комментатор скончался на 48-м году жизни. Ранее супруга Александра Гришина, Анастасия, рассказала, что трагедия произошла в результате несчастного случая на железнодорожной платформе во время сильного дождя. Она не уточнила точное место происшествия.
Александр Гришин долгое время работал комментатором по фигурному катанию, часто выступал в эфире в тандеме с Татьяной Тарасовой. На протяжении многих лет он комментировал крупнейшие спортивные турниры, освещал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.
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