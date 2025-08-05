Россияне разочаровались в китайских машинах и перешли на Lada: как изменилась ситуация на авторынке

Большое количество нераспроданных грузовых автомобилей находятся на складах дилерских компаний. Это обусловлено существенным снижением спроса. В то число входят и китайские автомобили.
Кроме того, китайские дилерские точки стали массово закрываться из-за отсутствия спроса. Тем временем, в приоритет россияне ставят автомобили Lada. О спросе на китайское авто — в материале URA.RU.
Как изменился спрос и цены на китайские авто
Китайские грузовые автомобили упали в цене
В 2025 году случилось резкое снижение продаж грузовых автомобилей из-за излишне высокого спроса в 2023-2024 годах. Из-за этого авто скопились на складах. Компаниям приходится продавать новую технику до 28% ниже исходной стоимости.
Так, цена на новый китайский грузовик-седельный тягач (для перевозки грузов весом 12-20 тонн) для российских дилеров снизилась примерно на 14%. Сейчас его стоимость составляет около 8,4 миллиона рублей. Об этом сообщает «Российская Газета».
Ситуация с ценами на легковые китайские авто
Также падают и цены на некоторые китайские автомобили. Цена на внедорожники Tank 400 и Tank 700 снизилась на 300-600 тысяч рублей. Об этом сообщают «Автоновости дня». Цена на модель автомобиля Tank 700 в базовой комплектации Premium 2024 года упала в цене на 600 тысяч рублей.
Ситуация на вторичном рынке
А если говорить о вторичном рынке, то цены у автомобилей снижаются из-за самих производителей. В условиях высокой ключевой ставки китайские автопроизводители предоставляют субсидии на покупку новых автомобилей, тогда как аналогичные меры поддержки на вторичном рынке отсутствуют. В результате приобретение нового авто с использованием кредитов оказывается более выгодным по сравнению с покупкой подержанного. Это вынуждает владельцев китайских машин значительно снижать цены при продаже. Об этом сообщили РБК.
Китайские салоны постепенно уходят из России
В связи с падением спроса китайские компании стали массово закрывать дилерские точки в России. «После всплеска продаж новых китайских автомобилей в России в 2024 году дилерские сети брендов КНР столкнулись с серьезными проблемами в реализации своей продукции», — указано в материале.
Отмечается, что наибольшее количество точек закрыли компании Bestune (26 точек), Kaiyi (20), DFM (20), LiAuto (16). За первые три месяца 2025 года были закрыты около 213 автосалонов, включая Geely и Jetour.
Почему россияне скептически относятся к китайскому автопрому
Одной из причин скептического отношения к китайским автомобилям — существование, на взгляд россиян, более поддержанных автомобилей японских и корейских производителей. Об этом сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
«Российские потребители начали отдавать предпочтение подержанным автомобилям японских и корейских производителей, считающимся более надежными и удобными в эксплуатации, чем большинство китайских аналогов», — заявил Житнухин. Его слова приводит РБК.
Россияне ставят в приоритет Lada
Самым популярным автомобилем на 2025 год стал Lada Granta. Об этом сообщает «Автостат».
«Лидерство на российском рынке с огромным преимуществом сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в середине лета пришлось порядка четверти (23,41%) от общего объема», — указано в материале. Также сообщается, что было продано 28 240 автомобилей, из них — 13 030 моделей Granta.
Там же было указано и про китайские автомобили. В частности, были проданы автомобили марки Chery (13 502 автомобиля), Haval (13 117), а также Geely и Changan (по 8 389 и 7 890). Так мы можем наблюдать, что Lada опережает китайский автопром.
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