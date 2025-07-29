«Придется или «воевать» с Китаем за авторынок, или сотрудничать»

В России кардинально решили изменить подходы к развитию транспорта. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию России до 2030 года и заявил, что страна должна стать лидером по производству беспилотных автомобилей. Как объяснил в интервью URA.RU президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, для этого прежде всего нужно создать условия. А еще — решить вопрос с китайцами, которые активно осваивают российский авторынок.
— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию России до 2030 года. Почему понадобилось это сделать?
— В последние годы продажи легковых и грузовых авто в России увеличились: около 600 тысяч в 2022 году, 1 млн 100 тысяч в 2023-ем и более 1 млн 600 тысяч в 2024-ом. Учитывая эту тенденцию, мы прогнозировали продажи от 1 млн 700 тысяч до 2 млн проданных авто в 2025 году. Однако это уже не произойдет, потому что за первые шесть месяцев рынок легковых авто упал на 28 процентов (это почти треть от их общего числа), а грузовых — на 50 процентов.
Более того, наш автопарк составляет 50 миллионов автомобилей, из которых 37 миллионов — старше 15 лет. Это значит, что автопарк стареет. Чтобы он обновился, нужно продавать от двух до трех миллионов машин в год.
Учитывая текущие объемы продаж, мы придем к тому, что большинство авто у нас будет старше 20 лет. Это «пожилой» автопарк с ненадежным транспортом, да еще и с негативным воздействием на экологию из-за старых моторов. Поскольку факторов, указывающих на рост рынка авто, не видно, власти обеспокоились этим и приняли решение актуализировать стратегию.
Во многих странах автопром — это важная отрасль экономики, которая входит в топ-10, а иногда и в топ-5 ВВП-образующих. И если мы не будем налаживать этот рынок в стране, потеряем автомобильную отрасль, а значит, и значительные поступления в бюджет, о чем тоже беспокоятся власти.
— Мишустин заявил о необходимости достичь лидерства по внедрению беспилотных транспортных систем. Почему власти делают акцент на БТС?
— В связи с проведением СВО многие водители перешли в Министерство обороны. Из-за этого возник дефицит кадров, и, как следствие, произошел резкий рост стоимости оплаты их труда. Беспилотный транспорт, где не нужны водители, автоматически решит эту проблему. Другое дело, что это вопрос даже не ближайшей перспективы.
На данный момент российские БТС эксплуатируют только в тестовом режиме в отдельных регионах страны, например, в Москве, Казани и Иннополисе. Даже в Китае, который считают лидером на рынке беспилотного транспорта, машины без водителя пока не столько распространены.
— Почему?
— Потому что есть очень много несостыковок с действующим законодательством по регулированию движения беспилотного транспортна на дорогах. Но китайцы хотят их устранить в ближайшие два-три года.
Если говорить про развитие российских БТС, у нас тоже нет законодательных основ для регулирования этого вида транспорта. Произойдет, например, ДТП, кто будет за него отвечать? Кроме того, есть технические вопросы к производству беспилотных авто.
— В каких отраслях активнее всего идет их развитие?
— Этот рынок еще развивается. Но я думаю, что активнее всего будут запускать рельсовый беспилотный транспорт, то есть новые поезда и трамваи, чтобы удовлетворить потребности населения. Возможно, будет распространяться активно и беспилотный сельскохозяйственный транспорт. В этом случае нет никаких рисков ДТП, да и и это позволит закрыть дефицит водителей сельхозтехники. Хотя, думаю, раньше всего массово будут запускать беспилотный коммерческий транспорт (грузовые перевозки, — ред.).
— Насколько российские дороги адаптированы под беспилотные авто?
— Сейчас для БТС создана подходящая сетка платных дорог: Москва — Питер, Москва — Казань и Казань — Екатеринбург. Дороги очень качественные и хорошо оборудованные — камерами, освещением. По ним могут ездить фуры — сначала с водителями-ассистентами, а потом и без них (по М-11 уже ездят). Конечно, сейчас таких дорог недостаточно. Многое еще предстоит сделать, в том числе и на законодательном уровне. Но это вопрос не только РФ, а и других мировых держав.
— Достаточно ли специалистов и компаний, занимающихся разработкой беспилотного транспорта в РФ?
— У нас немного институтов или других учебных учреждений, где готовят таких специалистов. К сожалению, Китай по подготовке таких кадров пока лидирует. Я недавно был на заводе FAW в городе Чанчунь, который строили еще в 1953 году при содействии СССР. Там уже стоят беспилотные тягачи — «обтекатели» без кабин, которые хотят запустить в 2027 году. Китайские производители сказали, что машины готовы, осталось наладить дорожную инфраструктуру.
У нас пока что все на экспериментальном уровне, а значит, массовое производство беспилотных транспортных средств — это вопрос не ближайшей перспективы.
— Поручения Мишустина касаются также развития и обновления общественного городского транспорта. Как вы оцениваете эту сферу на фоне того, что российский рынок, в том числе по производству грузовиков и автобусов, захватывают китайские производители?
— Я бы не сказал, что китайский автопром захватывает российский рынок. Почему на самом деле упали продажи отечественных авто? Дело в том, что по сегодняшней ключевой ставке Центрального банка РФ, а это 18 процентов, взять легковую машину в кредит или коммерческий транспорт в лизинг очень обременительно. Более того, этой отраслью не хотят заниматься бизнесмены. Ведь это принесет 15-16 процентов годовых, что все равно ниже ставки ЦБ. Отсюда прослеживается и нехватка инвестиций в отрасль.
В Китае наоборот власти дают субсидии машиностроителям, поддерживают их дешевыми ставками под 5-6 процентов.
— Способны ли российские производители общественного и грузового транспорта конкурировать с китайскими по цене и качеству?
— Начнем с ценообразования. В Китае НДС составляет 13 процентов, у нас — 20 процентов. А значит, что бы мы ни делали, наши автомобили всегда будут стоить на 7 процентов дороже китайских.
Далее — финансирование. Отечественные машиностроители, учитывая, что им не хватает оборота, все равно идут в финансовые организации и берут кредиты под 20 процентов и более, а в Китае — под пять процентов. Поэтому производство машин в Поднебесной выгоднее. Кроме того, тираж автомобилей там намного выше, что позволяет снижать стоимость авто. Сегодня нужно признать, что китайский автопром становится первым в мире.
— Как на это реагировать, чтобы защитить своих производителей?
— Можно «воевать» с китайцами, используя торговые барьеры, например, повышать утильсбор. А можно придумать схему сотрудничества, которая будет выгодна и России, и Китаю.
Например, сейчас китайские коллеги предлагают следующие условия для сотрудничества в машиностроении: пятьдесят на пятьдесят. Я думаю, можно рассмотреть этот вариант.
— По какому пути будет развиваться городской общественный транспорт в ближайшие годы? Это электробусы вместо троллейбусов, беспилотный транспорт…
— Я думаю, что общественный транспорт будет постепенно электрифицироваться. Ночью, пока люди спят, те же электробусы будут заряжать на стоянках или даже в троллейбусных депо. На это понадобится не больше двух или трех часов, хотя все зависит от аккумулятора.
— Актуализировать стратегию, создавать, в том числе отрасль беспилотного транспорта предстоит новому главе Минтранса РФ Андрею Никитину. Можно ли считать это вызовом для него и его команды?
— Конечно, это серьезный вызов для Минтранса РФ, потому что ему предстоит вывести на современный уровень транспортную инфраструктуру страны с передовыми авто. Чтобы это произошло, ведомству нужно тесно работать с Минпромторгом, потому что в одиночку ему будет тяжело, так как в его ведении находятся все виды транспорта. Я до сих пор жалею, что в начале 1990-х ликвидировали Министерство автомобильной промышленности. Кстати, в 1985 году мы выпустили более двух миллионов авто, а это значит, что практика времен СССР по развитию транспортной инфраструктуры на уровне ведомств была лучше.
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