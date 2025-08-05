Трое в масках и с монтировкой: появилось видео жестокого нападения на екатеринбуржца

Появились кадры нападения на екатеринбуржца, который хотел сменить УК в доме
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас Иван находится в больнице
Сейчас Иван находится в больнице Фото:

В распоряжении URA.RU появилось видео нападения мужчин в балаклавах на екатеринбуржца Ивана Б., который считает, что его избили за инициативу по вопросу смены управляющей компании в доме на Мостовой, 47. Инцидент произошел 31 июля.

На кадрах видно, что на Ивана накинулись трое мужчин. Его избивали монтировкой, запинывали ногами и били по лицу. Иван громко кричал и просил о помощи.

Он считает, что его специально выманили под предлогом работы, а после жестоко избили. У него сломаны обе челюсти, нос, проткнута нога. Он в больнице. После избиения неизвестные сорвали камеры видеонаблюдения в подъезде, где живет Иван. Потерпевший считает, что это дело рук одних и тех же людей. Полиция уже начала расследование. Подробнее об истории Ивана можно почитать в этом материале.

Один из нападавших
Один из нападавших
Фото:

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В распоряжении URA.RU появилось видео нападения мужчин в балаклавах на екатеринбуржца Ивана Б., который считает, что его избили за инициативу по вопросу смены управляющей компании в доме на Мостовой, 47. Инцидент произошел 31 июля. На кадрах видно, что на Ивана накинулись трое мужчин. Его избивали монтировкой, запинывали ногами и били по лицу. Иван громко кричал и просил о помощи. Он считает, что его специально выманили под предлогом работы, а после жестоко избили. У него сломаны обе челюсти, нос, проткнута нога. Он в больнице. После избиения неизвестные сорвали камеры видеонаблюдения в подъезде, где живет Иван. Потерпевший считает, что это дело рук одних и тех же людей. Полиция уже начала расследование. Подробнее об истории Ивана можно почитать в этом материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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