Трое в масках и с монтировкой: появилось видео жестокого нападения на екатеринбуржца

В распоряжении URA.RU появилось видео нападения мужчин в балаклавах на екатеринбуржца Ивана Б., который считает, что его избили за инициативу по вопросу смены управляющей компании в доме на Мостовой, 47. Инцидент произошел 31 июля.
На кадрах видно, что на Ивана накинулись трое мужчин. Его избивали монтировкой, запинывали ногами и били по лицу. Иван громко кричал и просил о помощи.
Он считает, что его специально выманили под предлогом работы, а после жестоко избили. У него сломаны обе челюсти, нос, проткнута нога. Он в больнице. После избиения неизвестные сорвали камеры видеонаблюдения в подъезде, где живет Иван. Потерпевший считает, что это дело рук одних и тех же людей. Полиция уже начала расследование. Подробнее об истории Ивана можно почитать в этом материале.
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