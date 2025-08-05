Трамп: лидеры НАТО делают все, что я захочу

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Трамп заявил о контроле над НАТО
Трамп заявил о контроле над НАТО Фото:

Лидеры стран НАТО выполняют требования главы США Дональда Трампа и признают значимость Соединенных Штатов на мировой арене. Об этом американский лидер заявил телеканалу CNBC News.

«Год назад наша страна была мертва. Сейчас у нас самая жаркая страна в мире на сегодняшний день. И об этом мне говорили все лидеры НАТО, которые делают все, что я захочу», — заявил Трамп. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC News.

Трамп заявил, что год назад страна была в упадке. Однако, сейчас США, как по его словам, являемся самой динамично развивающейся страной в мире. «И я очень рад помочь. Я очень рад помочь», — сообщил американский лидер.

Ранее Дональд Трамп принял решение о введении тарифов — импортных пошлин, которые оплачиваются американскими экспортерами. Первоначально планировалось начать их взимание в апреле, однако сроки были сдвинуты дважды: сначала на 9 июля, затем на 1 августа, а позднее — на 7 августа. Что из себя представляют пошлины Трампа и какие страны находятся в списке — в  материале URA.RU.

Также США приняли меры против ЕС. Администрация Дональда Трампа ввела 15% торговые пошлины на европейские товары. 

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Лидеры стран НАТО выполняют требования главы США Дональда Трампа и признают значимость Соединенных Штатов на мировой арене. Об этом американский лидер заявил телеканалу CNBC News. «Год назад наша страна была мертва. Сейчас у нас самая жаркая страна в мире на сегодняшний день. И об этом мне говорили все лидеры НАТО, которые делают все, что я захочу», — заявил Трамп. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC News. Трамп заявил, что год назад страна была в упадке. Однако, сейчас США, как по его словам, являемся самой динамично развивающейся страной в мире. «И я очень рад помочь. Я очень рад помочь», — сообщил американский лидер. Ранее Дональд Трамп принял решение о введении тарифов — импортных пошлин, которые оплачиваются американскими экспортерами. Первоначально планировалось начать их взимание в апреле, однако сроки были сдвинуты дважды: сначала на 9 июля, затем на 1 августа, а позднее — на 7 августа. Что из себя представляют пошлины Трампа и какие страны находятся в списке — в  материале URA.RU. Также США приняли меры против ЕС. Администрация Дональда Трампа ввела 15% торговые пошлины на европейские товары. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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