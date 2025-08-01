Введение нового тарифного режима, инициированного президентом США Дональдом Трампом, не состоится сегодня, 1 августа, как планировалось ранее. Вместо этого новые тарифы начнут действовать с 7 августа.
Решение о переносе начала действия пошлин обусловлено целью предоставить таможенной и пограничной службе дополнительное время для проведения всех необходимых процедур по корректировке системы взимания пошлин. Что из себя представляют пошлины Трампа и какие страны находятся в списке — в материале URA.RU.
Что это за пошлины
Дональд Трамп решил ввести тарифы — импортные пошлины, которые уплачивают поставщики товаров из США. Изначально их хотели ввести в апреле, но произошло уже два переноса: на 9 июля, затем на 1 августа и впоследствии на 7 августа.
На сайте Белого Дома был опубликован список стран и тарифов. Суть инициативы Трампа заключается в стремлении нормировать государственный бюджет США и исправить экономическую ситуацию в стране. Процент пошлин на сайте варьируется от 10% до 41%. Самый высокий тариф введен по отношению к Сирии.
Пошлины для отдельных стран
Великобритания и Штаты достигли договоренности, которая предусматривает базовые пошлины в размере 10% на продукцию британского происхождения. В рамках соглашения также определены квоты и предоставлены льготы для автомобильной и авиационной промышленности, а также некоторых других отраслей.
Во Вьетнаме пошлины снизились с предполагаемых 46% до 20%. Вьетнаму будет предоставлен полный доступ к выходу на американский рынок товаров.
С Китаем продолжаются переговоры. Раньше пошлины достигали 145%, а в мае договорились снизить ставки до 30% для Пекина и 10 для Вашингтона. По итогам саммита в Стокгольме соглашение о продлении не было продлено.
Трамп грозил ЕС тарифами в 30%. Но после согласования базовый тариф упал до 15%.
Японии, в результате переговоров с США, снизили тарифы на пошлины. Изначально они были в 25%, а после переговоров упали до 15%. Япония инвестирует в США около 550 млрд долларов.
Пошлины Филиппин снизилась с 20% до 19%. Ответные пошлины к США не последовали.
Деление стран на три группы
По данным телеканала CNN, страны из списка Трампа можно разделить на три группы: Те страны кто больше экспортируют в США, чем импортируют (10%); пошлины в 15% для стран, с кем у США есть небольшой торговый дефицит; и тарифы больше 15% у стран, которые либо не договорились с США, либо с кем имеется внушительный торговый дефицит.
Как пошлины США повлияют на Россию
Отрицательная сторона
Изменение энергетической политики Европы в пользу американских ресурсов может привести к уменьшению спроса на российскую нефть и газ на альтернативных рынках. Это негативно может сказаться на объемах выручки и создаст дополнительные риски для российской экономики. В связи с этим власти скорее всего придется искать новые способы пополнения госбюджета, передает обозреватель Алексей Зотов в материале «Финансы Mail».
Положительная сторона
Можно найти и положительную сторону в пошлинах Трампа. Углубление торговых споров между Европейским союзом и Соединенными Штатами открывает для России возможность расширить географию своих экспортных поставок. Также появляется возможность углубить сотрудничество с азиатскими странами, прежде всего с Китаем и Индией.
Скажутся ли пошлины Трампа на российских ценах
К концу года мясо и рыба в российских магазинах могут подорожать на 10%, а куриные яйца и молочная продукция — на 15%. Об этом рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин.
«Примерное подорожание такое — мясо, рыба морская +10%, молочная продукция, яйцо куриное +15%», — отметил Суетин. Он подчеркнул, что влияние торговых пошлин для россиян выразится в увеличении стоимости большинства товаров, однако значительная часть этого подорожания будет опосредована и незначительна.
Историческая справка по политике США
Протекционизм
Раньше США стремились к политике Протекционизма. Еще в 1789 году США, после принятия первой конституции, приняли Закон о тарифах. Согласно ему, любое иностранное судно, входящие в американские порты платили пошлину в размере 5% от стоимости привезенного товара. По информации ТАСС, в первые десятилетия существования США, таможенные сборы составляли до 90% доходов правительства. Тариф самих пошлин, спустя некоторое время достигал и 44%. А в 1930 году, в связи с Великой депрессией, процент пошлин вырос до 70%.
Отказ от протекционизма (начало XX века)
В послевоенный период США переживали промышленный подъем, производя треть мировой продукции. В условиях разрушенной Европы американские компании получили доступ к сырью и рынкам. В 1947 году США присоединились к ГАТТ, ставшему в 1995 ВТО, и начали либерализацию внешней торговли.
К середине 1960-х США столкнулись с усилением конкуренции и утратой лидерства в мировой торговле. В 1970-х начался экономический кризис: сокращение производства, перенос предприятий в регионы с дешевым трудом, упадок тяжелой промышленности, особенно сталелитейной. Несмотря на это, правительство отказалось от протекционизма и заключило соглашения с Японией и Европой о квотах на импорт.
Торговая война
В марте 2018 года администрация Трампа ввела пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%), затронув страны, включая Китай и Россию. В июне пошлины распространились на ЕС, Канаду, Мексику, Австралию, Аргентину и Бразилию. В августе США повысили пошлины на сталь и алюминий из Турции до 50% и 20%. ЕС ответил тарифами в 25% на американские товары на €2,8 млрд, Турция увеличила пошлины на более 20 видов продукции из США, а Канада повысила их до 25% и 10% соответственно на товары на $12,6 млрд.
В мае 2019 года США отменили пошлины для Канады и Мексики и снизили тарифы на турецкую сталь до 25%. В феврале 2020 года США ввели новые пошлины (25% и 10%) на продукцию из стали и алюминия с исключениями для некоторых стран, включая Аргентину, Бразилию и Мексику.
В октябре 2021 года при Байдене США достигли соглашения с ЕС и Великобританией о приостановке тарифов и разбирательств в ВТО. В июне 2022 года США сняли тарифы на британскую сталь и алюминий; Лондон отменил пошлины на спиртное, сельхозпродукты и товары из США.
Тарифные пошлины Трампа
Трамп 1 февраля 2025 года объявил пошлины: 10% для Китая, 25% — для Канады и Мексики, на энергоносители из Канады — 10%. Меры должны были начаться 4 февраля, но для Канады и Мексики их приостановили на 30 дней. Китай ответил тарифами и подал иск в ВТО.
В марте США ввели пошлины 25% на импорт из Канады и Мексики (10% на энергоносители), а также повысили тарифы на китайские товары с 10% до 20%. 6 марта Трамп отсрочил пошлины для Канады и Мексики до 2 апреля. Канада подала иск в ВТО и объявила ответные тарифы: сначала 25% на $20,6 млрд, затем — на $86,28 млрд. Китай с 10 марта ввел дополнительные пошлины 10-15% на американскую сельхозпродукцию.
А 13 февраля 2025 года Трамп подписал указ о введении ответных пошлин для стран, которые установили тарифы на продукцию Штатов с 2 апреля. 26 марта он объявил о 25% тарифах на все импортные автомобили с 2 апреля, суммарно — 27,5% с учетом ранее действующих пошлин.
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