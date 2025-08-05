ВС РФ начали городские бои за важный город на харьковском направлении

Российские войска начали городские бои в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В Купянске ситуация развивается довольно-таки динамично, начинаются городские бои. Сейчас мы действуем в Купянске не какими-то большими группами, а малые маневренные группы выявляют огневые точки противника, и по ним наносится огневое поражение», — отметил Марочко. Информацию об этом он опубликовал в своем аккаунте во «ВКонтакте» и в эфире, отвечая на вопросы журналистов.
Эксперт также сообщил, что российским силам удалось закрепиться на северных окраинах Купянска. По его данным, украинская армия заранее готовила оборонительные рубежи в городе и сейчас пытается сдержать натиск российских подразделений.
Ранее подразделения группировки «Восток» установили контроль над населенными пунктами Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике и Малиевка в Днепропетровской области. Российские вооруженные силы начали масштабное наступление на территории Украины сразу по трем направлениям.
Военные подразделения ВС РФ вошли в города Покровск и Мирноград, расположенные в ДНР, а также в Степногорск Запорожской области и Купянск Харьковской области. Марочко заявлял, что российские военные контролируют почти все логистические пути противника в районе Купянска и оперативно реагируют на появление украинской техники в черте города.
Купянск имеет стратегическое значение для российской армии. Город располагается на реке Оскол, в нем находится крупный железнодорожный узел с несколькими станциями. Это — важный логистический центр.
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