ВС РФ начали городские бои за важный город на харьковском направлении

Марочко: российские войска начали городские бои в Купянске
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ВС РФ ведет городские бои в Купянске
ВС РФ ведет городские бои в Купянске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска начали городские бои в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В Купянске ситуация развивается довольно-таки динамично, начинаются городские бои. Сейчас мы действуем в Купянске не какими-то большими группами, а малые маневренные группы выявляют огневые точки противника, и по ним наносится огневое поражение», — отметил Марочко. Информацию об этом он опубликовал в своем аккаунте во «ВКонтакте» и в эфире, отвечая на вопросы журналистов.

Эксперт также сообщил, что российским силам удалось закрепиться на северных окраинах Купянска. По его данным, украинская армия заранее готовила оборонительные рубежи в городе и сейчас пытается сдержать натиск российских подразделений.

Ранее подразделения группировки «Восток» установили контроль над населенными пунктами Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике и Малиевка в Днепропетровской области. Российские вооруженные силы начали масштабное наступление на территории Украины сразу по трем направлениям.

Военные подразделения ВС РФ вошли в города Покровск и Мирноград, расположенные в ДНР, а также в Степногорск Запорожской области и Купянск Харьковской области. Марочко заявлял, что российские военные контролируют почти все логистические пути противника в районе Купянска и оперативно реагируют на появление украинской техники в черте города.

Купянск имеет стратегическое значение для российской армии. Город располагается на реке Оскол, в нем находится крупный железнодорожный узел с несколькими станциями. Это — важный логистический центр.

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Российские войска начали городские бои в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «В Купянске ситуация развивается довольно-таки динамично, начинаются городские бои. Сейчас мы действуем в Купянске не какими-то большими группами, а малые маневренные группы выявляют огневые точки противника, и по ним наносится огневое поражение», — отметил Марочко. Информацию об этом он опубликовал в своем аккаунте во «ВКонтакте» и в эфире, отвечая на вопросы журналистов. Эксперт также сообщил, что российским силам удалось закрепиться на северных окраинах Купянска. По его данным, украинская армия заранее готовила оборонительные рубежи в городе и сейчас пытается сдержать натиск российских подразделений. Ранее подразделения группировки «Восток» установили контроль над населенными пунктами Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике и Малиевка в Днепропетровской области. Российские вооруженные силы начали масштабное наступление на территории Украины сразу по трем направлениям. Военные подразделения ВС РФ вошли в города Покровск и Мирноград, расположенные в ДНР, а также в Степногорск Запорожской области и Купянск Харьковской области. Марочко заявлял, что российские военные контролируют почти все логистические пути противника в районе Купянска и оперативно реагируют на появление украинской техники в черте города. Купянск имеет стратегическое значение для российской армии. Город располагается на реке Оскол, в нем находится крупный железнодорожный узел с несколькими станциями. Это — важный логистический центр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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